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Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den 'ihanet' göndermesi

14.12.2020 10:45 | Son Güncelleme:
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Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den 'ihanet' göndermesi

Şarkıcı Hadise'nin Kaan Yıldırım ile ayrılığını duyurmasının ardından küs olduğu ablası Hülya Açıkgöz'den bir paylaşım geldi. Açıkgöz, sosyal medya hesabından yaptığı 'boynuz' gönderisiyle kardeşine 'ihanet' imasında bulundu.

Yaklaşık sekiz aydır aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çifti, yollarını ayırdı.

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Hadise, ayrılık sonrası, "Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim; bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" açıklamasını yaptı.

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Yıldırım'ın Hadise'yi sosyal medyada silmesinin ardından şarkıcının geçtiğimiz yıl tartışma yaşayarak, görüşmediği ablası Hülya Açıkgöz de yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Hadise açıkladı! Kaan Yıldırım'la ayrılık doğruHadise açıkladı! Kaan Yıldırım'la ayrılık doğru

'İHANET' GÖNDERMESİ

Açıkgöz'ün 'Boynuz' paylaşımıyla, Kaan Yıldırım'ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı öne sürüldü.

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