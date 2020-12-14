Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den 'ihanet' göndermesi

Yaklaşık sekiz aydır aşk yaşayan Hadise-Kaan Yıldırım çifti, yollarını ayırdı.

Hadise, ayrılık sonrası, "Kaan Yıldırım ile yaşadığım ilişkiyi noktalandırmış bulunuyorum. Kendisine hayatında başarı ve mutluluk dilerim. Hep söylerim; bizi aşk ve sevgi kurtaracak, aşk hep olsun. Kendinize iyi bakın" açıklamasını yaptı.

Yıldırım'ın Hadise'yi sosyal medyada silmesinin ardından şarkıcının geçtiğimiz yıl tartışma yaşayarak, görüşmediği ablası Hülya Açıkgöz de yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

'İHANET' GÖNDERMESİ

Açıkgöz'ün 'Boynuz' paylaşımıyla, Kaan Yıldırım'ın ihanetine uğradığı iddia edilen kardeşine gönderme yaptığı öne sürüldü.

