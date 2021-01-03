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Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Hadise sevgilisinin evinden paylaştı

03.01.2021 14:37 | Son Güncelleme:
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Hadise ve Kaan Yıldırım barıştı mı? Hadise sevgilisinin evinden paylaştı

Herkes evleneceklerini beklerken 2020'nin son günlerinde ayrılık haberini duyuran Hadise ve Kaan Yıldırım iddialara göre aşklarına bir şans daha verdi. Hadise iddialara göre sevgilisinin evinden paylaşım yaptı.

2020 yılının en bomba aşkı belki de Hadise ve Kaan Yıldırım aşkıydı. Uzun süre aşklarını gizleyen Kaan Yıldırım ve Hadise daha sonra ise fotoğraflar paylaşarak ilişkilerini duyurmuştu.

Herkes ikilinin evlilik haberini beklerken yılın son günlerinde ise Hadise ilişkisinin bitirdiğini söylemişti.

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Ayrılık haberlerinin ardından bu aşkın mimarı Seda Bakan'ın yine ikiliyi barıştırmaya çalıştığı iddia edilmişti.

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2021'in ilk günlerinde Hadise'den bir paylaşım geldi. Hadise'nin paylaşımlarının Kaan Yıldırım'ın evinden olduğu ve ilişkisine bir şans daha verdiği iddia edildi.

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Hadise fotoğraflarını ise yoruma kapadı.

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