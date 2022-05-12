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Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanan ünlü çiftin evini tuttu! Aylık kirası şoke etti

12.05.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sessiz sedasız evlenen Mehmet Dinçerler ve Hadise geçtiğimiz gün boşanan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol'un evini kiraladı. Hadise ve eşi boşanan çiftin Riva Konakları’ndaki evini aylık 50 bin TL’ye tuttu.

Hadise ve Mehmet Dinçerler boşanan ünlü çiftin evini tuttu! Aylık kirası şoke etti

Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlenen Hadise ve Mehmet Dinçerler oturacakları eve karar verdi. Boşanan İbrahim Çelikkol ve Mihre Çelikkol’un evinde karar kılan Hadise ve kocası yeni evleri için de kesenin ağzını açtı.

Takıntılı hayranı yüzünden İstinye'deki evini boşaltıp Göktürk'e geçen güzel şarkıcı, tercihini yine gözlerden uzak olacakları bir yerden yana kullandı. Hadise ile Mehmet Dinçerler, Riva’dan bir villa kiraladı. Takvim'in haberine göre; ünlü çift evinin aylık kirası 50 bin TL.

Ekran Alıntısı

YEDİ TANE ODASI VAR

Riva'daki bir villayı aylık 50 bin TL'ye kiralayan Hadise ve Mehmet Dinçerler, yedi odası bulunan yeni evlerinde şimdilik sadece hafta sonları kalacakları öğrenildi.

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Hadise, eğer burada yaşamaya alışırsa ikilinin burada değeri yaklaşık 15 milyon TL olan evlerden de satın almayı planladığı söyleniyor.

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Hadise Mehmet Dinçerler
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