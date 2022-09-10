MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hadise ve Mehmet Dinçerler'den iddialara sert cevap! Aralarında kriz mi var?

Hadise ve Mehmet Dinçerler'den iddialara sert cevap! Aralarında kriz mi var?

10.09.2022 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz mayıs ayında hayatlarını birleştiren şarkıcı Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler'in evliliklerinde kriz yaşadığı ileri sürüldü. Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen, Hadise'nin yoğun iş temposundan dolayı anne olmaya henüz sıcak bakmaması nedeniyle çiftin evliliklerinde kara bulutların dolaştığı iddia edildi. Çıkan söylentiler sonrasından Hadise'den ilk açıklama geldi.

Hadise ve iş insanı Mehmet Dinçerler, 15 Mart'ta nişanlanmıştı. Çift, mayıs ayında da aile arasında gerçekleşen sade bir törenle evlenmişti. Hadise geçtiğimiz günlerde, İzmir'de konser vermiş ve "Küçük Bir Yol" şarkısını seslendirirken duygusal anlar yaşayarak gözyaşlarına boğulmuştu.

3519169_f2010f4aefab994a21b04b9cb0fa677f_640x640

YÜZÜĞÜNÜ ÇIKARDI

Dinçerler de geçtiğimiz günlerde yeni mekanının açılışını gerçekleştirdi. Bu özel günde Dinçerler'in yanında eşi Hadise yoktu. Hadise'nin gözyaşlarının ardından Dinçerler'in parmağında alyansının da olmaması ayrılık dedikodularını da beraberinde getirdi.

3519169_f2010f4aefab994a21b04b9cb0fa677f_640x640

"HER ŞEY YOLUNDA"

Söylentilerin ardından Hadise'nin yakın çevresindeki bir kaynak, “Her şey yolunda” diyerek, söz konusu iddiaların 'gerçek dışı' olduğunu belirtti. Ancak dün yeni bir iddia daha ortaya atıldı.

3519169_e5963c9c2fd037b2a0c952a922b99209_640x640

"ÇOCUK KRİZİ"

Dinçerler'in çocuk istemesine rağmen Hadise'nin yoğun iş temposu nedeniyle anne olmaya henüz sıcak bakmadığından dolayı çiftin evliliklerinde kriz yaşadığı iddia edildi. Annelerinin ikiliyi barıştırmak için yoğun çaba sarf ettiği de basına yansıdı.

3519169_4238726a6bef5362ac14a23425c5bfe3_640x640

Çıkan iddiaların ardından Hadise'den açıklama geldi. Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı:

"Bu kadar özel bir konuda açıklama yapmak zorunda kalmış olmaktan son derece rahatsız hissetmekle beraber; Israrla yapılan yalan hamilelik haberleri ile ilgili maalesef açıklama yapmak zorunda hissediyorum. Hamile değilim ve bunun için tedavi de görmüyorum. Bilginize."

3519169_154b4f6be7d66cfb4e0f628bbfeceb19_640x640

MEHMET DİNÇERLER'DEN SERT MESAJ

Çok geçmeden Hadise'nin eşi Mehmet Dinçerler de Twitter sayfasında "Bazı insanların, insanlığa bir don lastiği kadar faydası yok.." notunu paylaştı.

Ekran görüntüsü 2022-09-10 112130


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aleyna Tilki'den 'Uzi' açıklaması! Aşk yaşadılar mı?Aleyna Tilki'den 'Uzi' açıklaması! Aşk yaşadılar mı?
Gelininin üstsüz fotoğrafları yayınlandı! Gökhan Güney canlı yayında çileden çıktıGelininin üstsüz fotoğrafları yayınlandı! Gökhan Güney canlı yayında çileden çıktı
Annesi intihar etti! "Acıya dayanamadı"Annesi intihar etti! "Acıya dayanamadı"
Anahtar Kelimeler:
Hadise aktan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı

SGK devreye girdi: Emeklilikte yeni dönem

SGK devreye girdi: Emeklilikte yeni dönem

Türkiye'den dev bir hamle daha! Birçok ülke peşinde...

Türkiye'den dev bir hamle daha! Birçok ülke peşinde...

Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!

Kim Milyoner Olmak İster'de rüya gibi teklif!

Metrobüs kazası sonrası olay olan videoyla ilgili açıklama geldi

Metrobüs kazası sonrası olay olan videoyla ilgili açıklama geldi

Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem tesettüre girdi! "Cemaatten eğitim aldı"

Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem tesettüre girdi! "Cemaatten eğitim aldı"

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Mucizevi etkisini anında gösteriyor! Beş dakika ayırın

Mucizevi etkisini anında gösteriyor! Beş dakika ayırın

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Bu hatayı yapacağınıza paranızı çöpe atın!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.