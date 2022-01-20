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  4. Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor! Hadise evlilik teklifini 'tek taş' yüzüklü videosuyla duyurdu

Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor! Hadise evlilik teklifini 'tek taş' yüzüklü videosuyla duyurdu

20.01.2022 21:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Hadise evleniyor. Mehmet Dinçerler, sevgilisi Hadise'ye evlenme teklifi yaptı. Evlilik teklifi kabul eden Hadise sevgilisiyle romantik videosunu "Bölümümüz şimdi başlıyor" notuyla paylaştı. Hadise'nin paylaşımı kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı. Güzel şarkıcının videosuna Seda Sayan, Burcu Esmersoy, Demet Şener gibi ünlü isimler de yorum yaptı.

Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor! Hadise evlilik teklifini 'tek taş' yüzüklü videosuyla duyurdu

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.

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"EVET DEDİM"

Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'ye tek taş yüzükle evlenme teklifi yaptı. Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, güzel haberi sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına “Bölümümüz şimdi başlıyor.” notunu düştü.

HADİSE

Hadise, söz konusu görüntüleri Instagram hikayeler bölümünden ise "Evet dedim" notuyla paylaştı.

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Hadise Mehmet Dinçerler
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