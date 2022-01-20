Hadise ve Mehmet Dinçerler evleniyor! Hadise evlilik teklifini 'tek taş' yüzüklü videosuyla duyurdu

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz aylarda aşk yaşamaya başlamıştı. Ünlü çift mutlu birlikteliklerini evlilikle taçlandırma kararı aldı.
Mehmet Dinçerler sevgilisi Hadise'ye tek taş yüzükle evlenme teklifi yaptı. Mehmet Dinçerler’in evlilik teklifine “Evet” diyen Hadise, güzel haberi sosyal medya hesabından hayranlarıyla paylaştı. Tektaşını gösteren ünlü şarkıcı altına “Bölümümüz şimdi başlıyor.” notunu düştü.
Hadise, söz konusu görüntüleri Instagram hikayeler bölümünden ise "Evet dedim" notuyla paylaştı.
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