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Hadise ve Mehmet Dinçerler Tulum'da görüntülendi

25.07.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise ve Mehmet Dinçerler aşkı bir kez daha belgelendi. Meksika’da tatil yapan çift Hadise’nin hayranları tarafından görüntülendi.

Hadise ve Mehmet Dinçerler Tulum'da görüntülendi

Kaan Yıldırım ile nikah masasına oturması beklenirken sürpriz bir şekilde ayrılık kararı alan Hadise, aradığı mutluluğu Mehmet Dinçerler'de buldu.

Ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile yeni bir aşka yelken açan Hadise, sevgilisiyle tatile çıktı.

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Aşıklar Meksika'nın gözde tatil beldesi Tulum'a gitti. Çift, hayranları tarafından görüntülendi.

Ekran Alıntısı

Ünlü şarkıcı, tatilde sevgilisine poz verdi. Plajda objektif karşısına geçen Hadise, iddialı fotoğraflarını da Instagram hesabından yayınladı. Fotoğrafları 500 binden fazla beğeni alan Hadise, paylaşımlarına güneş ve kalp emojisi koydu.


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Hadise
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