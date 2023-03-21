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Hadise yeni evine servet ödedi ama taşınamıyor! Artan tadilat fiyatları canını sıktı

21.03.2023 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra paraya kıyarak Yeniköy'den 40 milyon TL'ye ev alan Hadise yeni evine bir türlü taşınamadı. Hadise evin yenilenmesi için 3 milyon TL bütçe ayırdı ama artan tadilat fiyatları yüzünden parası yeterli olmadı.

Hadise yeni evine servet ödedi ama taşınamıyor! Artan tadilat fiyatları canını sıktı

Mehmet Dinçerler ile olaylı biten evliliğinden sonra yeni ev için kesenin ağzını açan Hadise beklenmedik masraflarla şoke oldu.

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra kendisine Yeniköy'de 40 milyon TL'ye bir yalı dairesi satın alan ünlü popçu, tadilat için de 3 milyon TL'lik bütçe ayırmıştı.

Ancak aradan geçen zamana rağmen, Hadise bir türlü evine yerleşemedi. Henüz İstinye'de oturmaya devam ededen şarkıcının, evin yenilenmesi için ayırdığı bütçe, artan maliyet ve eklenen detaylarla iyice arttı.

Hadise artan fiyatlar yüzünden evine bir türlü yerleşemedi.

WRR

Dekorasyon konusunda birkaç detay daha ilave olarak isteyen Hadise'nin tadilata ödemesi gereken rakamın ise 3'ten 5 milyon TL'ye çıktığı iddia edildi.

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2022'nin en çok konuşulan olayı Mehmet Dinçerler ile Hadise'nin 5 aylık evliliği ve sonrasında yaşananlardı. Mehmet Dinçerler'in Hadise'ye sahte yüzük taktığı iddia edilirken bir yandan da Hadise'nin, Ebru Gündeş'le evli olduğu dönem Reza Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları günlerce konuşulmuştu.

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Hadise mehmet dinçer

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