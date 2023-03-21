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Berlin hükümetinin üstsüz yüzme kararına Serel Yereli'den bomba yorum

21.03.2023 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Berlin hükümeti yakında halka açık yüzme havuzlarında tüm cinsiyetler için üstsüz yüzmeye yasal olarak izin verileceğini duyurdu. Bunu duyan Serel Yereli bakın ne dedi...

Berlin hükümetinin üstsüz yüzme kararına Serel Yereli'den bomba yorum

Uzun süredir İngiltere'de yaşayan ve "Güneş açınca rahatça soyunabiliyoruz" diyen Serel Yereli Berlin'deki yeni karara tepkisiz kalmadı.

Berlin'de cinsiyetler arası kurallardaki çifte standartların üstesinden gelmek için dönüm noktası niteliğinde bir karar alındı. Geçen yıl bir kadın üstsüz güneşlendiği için havuzdan atıldı ve resmi şikayette bulundu.

Yetkililer bu ayrımcılığa son vermek için bundan sonra tüm meme uçlarına eşit muamele edileceği konusunda hemfikir. Berlin hükümeti yakında halka açık yüzme havuzlarında tüm cinsiyetler için üstsüz yüzmeye yasal olarak izin verileceğini duyurdu.

serel

Bunun üzerine güzel isim paylaşım yaparak "Yasa dışı mıydı?" dedi ve tepki gösterdi.

"Çıplak vücut görülmeli" demişti! Bu sefer de iç çamaşırlarıyla... "Çıplak vücut görülmeli" demişti! Bu sefer de iç çamaşırlarıyla...

Dünya genelinde kadınlar ayrımcılığa karşı zaman zaman "Meme uçlarına özgürlük" diyerek sütyensiz paylaşımlarda da bulunuyor.


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