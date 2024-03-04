Hadise yine iddialı dekoltesiyle poz verdi! Notu sosyal medyayı salladı

Mehmet Dinçerler'den boşandıktan sonra adından söz ettiren Hadise geçtiğimiz günlerde Etiler'de iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile görüntülenmişti.

Hadise'nin kendisinden 10 yaş küçük genç isimle samimi halleri sosyal medyayı sallamıştı. Bu haberlerle gündemde olan Hadise bakü konserinde ise çocuk istediğini açıklamıştı.

Hadise şimdi de kırmızı elbisesiyle verdiği pozlarla sosyal medyada adından söz ettirdi.

Göğüslerini ortaya çıkaran iddialı elbisesiyle poz veren Hadise paylaşıma "Seni dizlerine çökmeye zorlamak için yeterince şeyim var" notunu düştü.

Hadise'nin yorumuna "Çok seksi", "Bu sözler kime?", "Her anlamda iddialı" yorumları yağdı.







