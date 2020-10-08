Hafif ve pratik: Saray lokumu tarifi

Sütlaç gibi hafif olmasın, ama şerbetli tatlı kadar da ağır kaçmasın diyorsanız saray lokumunu deneyebilirsiniz. Saray lokumu tatlısının bir diğer adı da saray sarmasıdır. 5 dakikada saray sarması tarifi ile yaz ya da kış demeden mükemmel bir tatlı seçeneğini yakalayabilirsiniz.

Saray lokumu tatlısı sütlü bir tatlıdır ve ana malzemeleri arasında süte ek olarak tereyağı, nişasta ve şeker gibi besinler vardır. Kırılmadan sarmak biraz maharet istese de saray sarması tatlısı tarifiyle kolayca yapabilmek mümkün olur! Aynı zamanda saray lokumu göze oldukça estetik görünür çünkü üstünü isterseniz Hindistan ceviziyle isterseniz de Antep fıstığı ile kaplayabilirsiniz.

Saray Lokumu Yapımı için Gereken Malzemeler

Saray lokumunun malzemeleri her ne kadar diğer sütlü tatlılara benzese de kişiselleştirmesi oldukça kolay bir tatlıdır. Aşağıda yer alan malzemeleri sevdiğiniz başka tatları da ekleyerek kendi saray lokumu tarifinizi yaratabilirsiniz.

1 paket kadar vanilya

1 yemek kaşığı kadar tereyağı

3 yemek kaşığı kadar buğday nişastası

4 yemek kaşığı kadar un

1 su bardağı kadar toz şeker

1 litre kadar süt

1 paket kadar krem şanti

2 su bardağı kadar Hindistan cevizi (dışı için)

1 su bardağı kadar süt (ayrı olarak krem şantisi için)

Saray Lokumu Nasıl Yapılır?

Yapımı kolay saray lokumu tatlı krizlerinden veya davetsiz gelen misafirler için sıklıkla tercih edilen bir lezzettir. Saray sarması tarifi kolay haliyle hem sizi yormaz hem de tatlı ihtiyacınızı karşılar. İşte saray lokumu yapılışı: