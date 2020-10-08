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Hafif ve pratik: Saray lokumu tarifi

Perihan Gövel Perihan Gövel
TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Hem hafif hem de pratik olan sütlü tatlılar arasında yerini alan saray lokumu tarifiyle tatlı krizlerinize nokta koyabilirsiniz. Sadrazam lokumu ya da sultan lokumu olarak da bilinen saray lokumu kırılmadan çatlamadan beş dakikada hazırlanabilir.

Hafif ve pratik: Saray lokumu tarifi

Sütlaç gibi hafif olmasın, ama şerbetli tatlı kadar da ağır kaçmasın diyorsanız saray lokumunu deneyebilirsiniz. Saray lokumu tatlısının bir diğer adı da saray sarmasıdır. 5 dakikada saray sarması tarifi ile yaz ya da kış demeden mükemmel bir tatlı seçeneğini yakalayabilirsiniz.

Saray lokumu tatlısı sütlü bir tatlıdır ve ana malzemeleri arasında süte ek olarak tereyağı, nişasta ve şeker gibi besinler vardır. Kırılmadan sarmak biraz maharet istese de saray sarması tatlısı tarifiyle kolayca yapabilmek mümkün olur! Aynı zamanda saray lokumu göze oldukça estetik görünür çünkü üstünü isterseniz Hindistan ceviziyle isterseniz de Antep fıstığı ile kaplayabilirsiniz.

Saray Lokumu Yapımı için Gereken Malzemeler

Saray lokumunun malzemeleri her ne kadar diğer sütlü tatlılara benzese de kişiselleştirmesi oldukça kolay bir tatlıdır. Aşağıda yer alan malzemeleri sevdiğiniz başka tatları da ekleyerek kendi saray lokumu tarifinizi yaratabilirsiniz.

  • 1 paket kadar vanilya
  • 1 yemek kaşığı kadar tereyağı
  • 3 yemek kaşığı kadar buğday nişastası
  • 4 yemek kaşığı kadar un
  • 1 su bardağı kadar toz şeker
  • 1 litre kadar süt
  • 1 paket kadar krem şanti
  • 2 su bardağı kadar Hindistan cevizi (dışı için)
  • 1 su bardağı kadar süt (ayrı olarak krem şantisi için)

Saray Lokumu Nasıl Yapılır?

Yapımı kolay saray lokumu tatlı krizlerinden veya davetsiz gelen misafirler için sıklıkla tercih edilen bir lezzettir. Saray sarması tarifi kolay haliyle hem sizi yormaz hem de tatlı ihtiyacınızı karşılar. İşte saray lokumu yapılışı:

  1. Krem şanti malzemeleri, vanilya, Hindistan cevizi ve tereyağı haricindeki tüm malzemeleri bir tencereye koyarak pişirmeye başlayın.
  2. Karışımı pişirdikten sonra tereyağı ve vanilya ekleyin ve bir mikserin yardımı ile iyice çırpın.
  3. Büyük bir fırın tepsisine öncelikle bir adet yağlı kağıt serin. Böylelikle rulo yapma işlemi sırasında yağlı kağıt yardımcı olacak.
  4. Tepsinin üzerine sermiş olduğunuz yağlı kağıdın tamamına Hindistan cevizini serpiştirin.
  5. Pişirdiğiniz muhallebi karışımını, yağlı kağıdın üzerine dağıtın. Bu hali ile soğuması için buzdolabına kaldırın.
  6. Muhallebi buzdolabında soğuduktan sonra, hazırlamış olduğunuz krem şantiyi muhallebinin üstüne yayın.
  7. Son hali ile olabildiğince fazla süre bekletin. Çünkü ne kadar çok beklerse rulo yapması o kadar kolay olur.
  8. Son olarak elde ettiğiniz ruloyu istediğiniz şekil ve boyutta keserek servis edin.

Kırılmayan Saray Lokması İçin Püf Noktaları

Bildiğiniz üzere saray lokmasını rulo haline getirirken kırılmasını önlemek biraz zorlu bir süreçtir. Bu sorunu önlemek için rulonuzu servis etmeden hemen önce hazırlamaya dikkat edin. Böylelikle olası çatlamaları önlemiş olursunuz.
Krem şanti yardımı ile hazırladığınız kremada topaklanmalar oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda mikserle bir kez daha çırpmanız faydalı olur.
Muhallebinizi tepsiye dağıtırken katmanın çok kalın ya da çok ince olmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde rulo yapmanız zorlaşabilir.
Tatlınızı rulo haline getirmeden önce buzdolabında tutma süresi ideal olarak iki ila üç saat arasında değişebilir.
Tatlınızda daha farklı bir kıvam elde etmek için un ve nişasta miktarlarını bir kaşık daha fazla kullanabilirsiniz.
Tarifin daha başlarındayken karışımınızı mikser ile karıştırırken bunu en az beş dakika boyunca yapmaya özen gösterin.

Saray Lokumu Nasıl Servis Edilir?

Yukarıda da belirtildiği gibi, saray lokumu tatlısının pek çok çeşidi bulunur. Saray lokumuna renk katacak öneriler şu şekilde sıralanabilir:
Saray lokumunu kakao ile yapabilirsiniz. Bunun için tarifin en başında hazırladığınız karışıma 3 yemek kaşığı kadar kakao ekleyebilirsiniz.
Saray sarmasında çikolatalı bir tat elde etmek istiyorsanız ancak kakaonun biraz sade kaçacağı fikrindeyseniz 10 dakika içerisinde hemen hazırlayacağınız bir çikolata sosu iş görebilir.
Rulolarınızı elde edip dilimlerinizi de kestikten sonra sunumu daha da süslü bir hale getirmek istiyorsanız Hindistan cevizine ek olarak dilimlerin üstüne Antep fıstığı parçaları serpiştirmek iyi bir fikir olabilir.
Çikolata ile tatlıyı ağırlaştırmaktansa daha hafif bir seçenek olarak meyve kullanabilirsiniz. Muz bunun için iyi bir seçenek olabilir.
Saray lokumu tatlısında daha farklı bir doku elde etmek istiyorsanız dilimlerin üstüne ya da rulonun farklı yerlerine badem parçaları yerleştirebilirsiniz. Böylelikle besin değerleri de yükselecektir.
Rulosunu iki ya da üç parmak genişliğinde keserek daha rahat bir porsiyon ölçümü elde edebilirsiniz.

Saray Lokumu Kalorisi ve Besin Değerleri

Bir adet saray lokumunda yaklaşık 250 kalori bulunur. Ortalama bir saray lokumu porsiyonunda ise 374 kalori vardır.

Bu yazıda okumuş olduğunuz saray lokumu tarifi için gereken malzemeleri ve yönergeleri takip etmeniz sonucunda nefis bir sütlü tatlı elde edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!

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