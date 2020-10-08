Hafif ve pratik: Saray lokumu tarifi

Sütlaç gibi hafif olmasın, ama şerbetli tatlı kadar da ağır kaçmasın diyorsanız saray lokumunu deneyebilirsiniz. Saray lokumu tatlısının bir diğer adı da saray sarmasıdır. 5 dakikada saray sarması tarifi ile yaz ya da kış demeden mükemmel bir tatlı seçeneğini yakalayabilirsiniz.
Saray lokumu tatlısı sütlü bir tatlıdır ve ana malzemeleri arasında süte ek olarak tereyağı, nişasta ve şeker gibi besinler vardır. Kırılmadan sarmak biraz maharet istese de saray sarması tatlısı tarifiyle kolayca yapabilmek mümkün olur! Aynı zamanda saray lokumu göze oldukça estetik görünür çünkü üstünü isterseniz Hindistan ceviziyle isterseniz de Antep fıstığı ile kaplayabilirsiniz.
Saray lokumunun malzemeleri her ne kadar diğer sütlü tatlılara benzese de kişiselleştirmesi oldukça kolay bir tatlıdır. Aşağıda yer alan malzemeleri sevdiğiniz başka tatları da ekleyerek kendi saray lokumu tarifinizi yaratabilirsiniz.
Yapımı kolay saray lokumu tatlı krizlerinden veya davetsiz gelen misafirler için sıklıkla tercih edilen bir lezzettir. Saray sarması tarifi kolay haliyle hem sizi yormaz hem de tatlı ihtiyacınızı karşılar. İşte saray lokumu yapılışı:
Bildiğiniz üzere saray lokmasını rulo haline getirirken kırılmasını önlemek biraz zorlu bir süreçtir. Bu sorunu önlemek için rulonuzu servis etmeden hemen önce hazırlamaya dikkat edin. Böylelikle olası çatlamaları önlemiş olursunuz.
Krem şanti yardımı ile hazırladığınız kremada topaklanmalar oluşabilir. Böyle bir durumla karşılaştığınızda mikserle bir kez daha çırpmanız faydalı olur.
Muhallebinizi tepsiye dağıtırken katmanın çok kalın ya da çok ince olmamasına dikkat etmelisiniz. Aksi takdirde rulo yapmanız zorlaşabilir.
Tatlınızı rulo haline getirmeden önce buzdolabında tutma süresi ideal olarak iki ila üç saat arasında değişebilir.
Tatlınızda daha farklı bir kıvam elde etmek için un ve nişasta miktarlarını bir kaşık daha fazla kullanabilirsiniz.
Tarifin daha başlarındayken karışımınızı mikser ile karıştırırken bunu en az beş dakika boyunca yapmaya özen gösterin.
Yukarıda da belirtildiği gibi, saray lokumu tatlısının pek çok çeşidi bulunur. Saray lokumuna renk katacak öneriler şu şekilde sıralanabilir:
Saray lokumunu kakao ile yapabilirsiniz. Bunun için tarifin en başında hazırladığınız karışıma 3 yemek kaşığı kadar kakao ekleyebilirsiniz.
Saray sarmasında çikolatalı bir tat elde etmek istiyorsanız ancak kakaonun biraz sade kaçacağı fikrindeyseniz 10 dakika içerisinde hemen hazırlayacağınız bir çikolata sosu iş görebilir.
Rulolarınızı elde edip dilimlerinizi de kestikten sonra sunumu daha da süslü bir hale getirmek istiyorsanız Hindistan cevizine ek olarak dilimlerin üstüne Antep fıstığı parçaları serpiştirmek iyi bir fikir olabilir.
Çikolata ile tatlıyı ağırlaştırmaktansa daha hafif bir seçenek olarak meyve kullanabilirsiniz. Muz bunun için iyi bir seçenek olabilir.
Saray lokumu tatlısında daha farklı bir doku elde etmek istiyorsanız dilimlerin üstüne ya da rulonun farklı yerlerine badem parçaları yerleştirebilirsiniz. Böylelikle besin değerleri de yükselecektir.
Rulosunu iki ya da üç parmak genişliğinde keserek daha rahat bir porsiyon ölçümü elde edebilirsiniz.
Bir adet saray lokumunda yaklaşık 250 kalori bulunur. Ortalama bir saray lokumu porsiyonunda ise 374 kalori vardır.
Bu yazıda okumuş olduğunuz saray lokumu tarifi için gereken malzemeleri ve yönergeleri takip etmeniz sonucunda nefis bir sütlü tatlı elde edebilirsiniz. Şimdiden afiyet olsun!
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