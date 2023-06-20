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Hafriyat yüklü kamyonun minibüsün üstüne devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

20.06.2023 13:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Bodrum ilçesinde hafriyat yüklü kamyonunun minibüsün üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Hafriyat yüklü kamyonun minibüsün üstüne devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Fikret Ç'nin kullandığı 34 EOT 336 plakalı hafriyat yüklü kamyon, Gölköy Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde aynı istikamette seyreden İbrahim Halil A. yönetimindeki 48 BS 099 plakalı lüks minibüsün üzerine devrildi.

Kazada, sürücüler ile minibüste yolcu olarak bulunan Muhittin Orhon yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücüler güçlükle kurtarılarak ambulanslarla ilçedeki bazı hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması ve çevredekilerin yardımıyla minibüs içerisinde ulaşılan Muhittin Orhon'un yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlendi. Orhon'un cenazesi Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Aracı ile Bodrum Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kurtarma çalışması sırasında Bodrum-Gölköy kara yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Kamyon, vinç yardımıyla kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili bölgede inceleme yaptı.

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Muğla Bodrum kamyon hafriyat kaza

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