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Hafsanur Sancaktutan bikinili pozlarını peş peşe paylaştı! Partneri Kerem Bürsin'den yorum gecikmedi

20.06.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan İtalya'ya tatile gitti. Bikinisiyle kameralar karşısına geçen güzel oyuncu pozlarını Instagram hesabında yayınladı. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken ünlü isime yeni dizisindeki partneri Kerem Bürsin'den yorum gecikmedi.

Getiğimiz günlerde katıldığı özel bir gecede kameralar karşısına geçince poz vermek için şekilden şekile girmesiyle gündem olan Hafsanur Sancaktutan şimdilerde tatilde. İtalya'nın Sicilya bölgesine giden ünlü oyuncu bikini pozlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isimlerden beğeni gelen pozlara Kerem Bürsin'den de yorum geldi.

ÜNLÜ OYUNCUDAN TATİL POZLARI

20 Mart 2000'de İstanbul'da doğan Hafsanur Sancaktutan rol aldığı yapımlarla adından söz ettiriyor.

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Şimdilerde Kerem Bürsin ile başrolü paylaşacağı Ya Çok Seversen dizisi ile gündeme gelen ünlü isim İtalya'ya gitti.

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Kahverengi bikini tercih eden Hafsanur Sancaktutan kameralar karşısına geçerek poz verdi.

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Pozlarını Instagram hesabında paylaşan ünlü oyuncunun düzgün fiziği dikkatlerden kaçmadı.

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Pozları beğenenler arasında, Aytaç Şaşmaz, İpek Filiz Yazıcı, Rabia Soytürk, Buse Meral ve Kerem Bürsin gibi ünlü isimler yer aldı.

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Öte yandan rol arkadaşı Kerem Bürsin, "Biz buralarda çalışalım Hafsa'cım sen oralarda teninin devamlılığını boz" şeklinde yorum yaptı.

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Hafsanur Sancaktutan da Kerem Bürsin'e, "Kıskanmasak mı acaba Kerem'ciğim" şeklinde yanıt verdi.

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