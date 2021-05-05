Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?

Hafsanur Sancaktutan’ın korona testinin pozitif çıkması üzerine, başrol oyuncuları başta olmak üzere Alperen Duymaz ve Ali Atay gibi isimlere de test yapıldı. Yapılan testlerde birçok set çalışanında da koronavirüs tespit edilmesinden sonra sete ara verildi ve oyuncular karantinaya alındı. 21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan’ın ev karantinasında olduğu biliniyor. Peki Hafsanur Sancaktutan kimdir?

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarından itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan “Servet” adlı dizi ile yaşamıştır.

Daha sonra yine Show TV ekranlarından izleyici ile buluşan “Aşk Ağlatır” dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermiştir.

Günümüzde FOX TV’de yayınlanan “Son Yaz” dizisinin başrol oyuncularından olan Yağmur karakterine can vermektedir.

Hafsanur Sancaktutan’ın geçtiğimiz günlerde tüm ülkeyi etkisi altına alan COVID-19 virüsüne yakalandığı öğrenildi.

YER ALDIĞI YAPIMLAR

Son Yaz / Yağmur / 2020

Aşk Ağlatır / Ada Meryem / 2019

Gülperi / Fidan / 2018



