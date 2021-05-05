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Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?

05.05.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kameralar karşısına ilk 2018 yılında Servet dizisi ile çıkan Hafsanur Sancaktutan, günümüzde FOX TV’nin sevilen ve ilgiyle takip edilen dizilerinden “Son Yaz”’da Yağmur karakterine hayat veriyor. Birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı “Son Yaz” dizisinden bu hafta kötü bir haber geldi. Dizinin Yağmur’u Hafsanur Sancaktutan’ın koronavirüse yakalandığı açıklandı. Bu sebeple dizi çekimlerine ara verildiği ve bu hafta yeni bölümün ekranlara gelmeyeceği paylaşıldı.

Hafsanur Sancaktutan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Sağlık durumu nasıl?

Hafsanur Sancaktutan’ın korona testinin pozitif çıkması üzerine, başrol oyuncuları başta olmak üzere Alperen Duymaz ve Ali Atay gibi isimlere de test yapıldı. Yapılan testlerde birçok set çalışanında da koronavirüs tespit edilmesinden sonra sete ara verildi ve oyuncular karantinaya alındı. 21 yaşındaki Hafsanur Sancaktutan’ın ev karantinasında olduğu biliniyor. Peki Hafsanur Sancaktutan kimdir?

HAFSANUR SANCAKTUTAN KİMDİR?

Hafsanur Sancaktutan, 20 Mart 2000 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Çok küçük yaşlarından itibaren tiyatroyla ilgilenen Hafsanur Sancaktutan, yer aldığı tiyatro oyunlarıyla birçok ödül kazanmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2018 yılında yayınlanan “Servet” adlı dizi ile yaşamıştır.

hafsanur sancaktutan4

Daha sonra yine Show TV ekranlarından izleyici ile buluşan “Aşk Ağlatır” dizisinde Ada Meryem karakterine hayat vermiştir.

hafsanur sancaktutan ve alperen duymza

Günümüzde FOX TV’de yayınlanan “Son Yaz” dizisinin başrol oyuncularından olan Yağmur karakterine can vermektedir.

hafsanur sancaktutan6

Hafsanur Sancaktutan’ın geçtiğimiz günlerde tüm ülkeyi etkisi altına alan COVID-19 virüsüne yakalandığı öğrenildi.

hafsanur sancaktutan

YER ALDIĞI YAPIMLAR

  • Son Yaz / Yağmur / 2020
  • Aşk Ağlatır / Ada Meryem / 2019
  • Gülperi / Fidan / 2018

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Anahtar Kelimeler:
FOX Son Yaz dizisi Ali Atay Alperen Duymaz koronavirüs testi
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