Hafsanur Sancaktutan süper minisiyle dans ettiği anları paylaştı! Mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu

Buğra Gülsoy ile yer aldığı sevişme sahnesinin yanı sıra mastürbasyon sahnesiyle de gündemden düşmeyen Hafsanur Sancaktutan, bu defa sosyal medya hesabından paylaştığı dans videosuyla adından söz ettirdi.

Fotoğrafçılar karşısında dans eden Hafsanur Sancaktutan'ın alışılmışın dışındaki saçları dikkatlerden kaçmadı.

Instagram hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla magazin gündemini meşgul eden Hafsanur Sancaktutan, Disney Plus dizisii Dünyayla Benim Aramda'daki mastürbasyon sahnesiyle çok konuşulmuştu. Yalnızca işini yaptığını söyleyen ünlü oyuncu, bu tür şeyleri normal bulduğunu belirtmişti.

Özel yaşamıyla merak uyandıran Hafsanur Sancaktutan, bir süredir Kasaba Doktoru dizisinin yıldızı Deniz Can Aktaş ile birlikte.

Son Yaz dizisinde hayat verdiği 'Yağmur' karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Hafsanur Sancaktutan, yine FOX ekranlarında yayınlanan Darmaduman dizisiyle televizyon ekranlarına geri döndü. Hafsanur Sancaktutan'a Mert Yazıcıoğlu, Aslıhan Malbora, Aytaç Şaşmaz gibi isimler eşlik ediyor.

Sosyal medyada aktif olan Hafsanur Sancaktutan'ın Instagram'da 1 milyon takipçisi mevcut.



