Hafta içi nasıl yazılır, hafta içi yazımı nasıl olmalıdır? Hafta içi ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Yazı diliyle kurulan iletişimlerde kelimelerin doğru bir şekilde kullanılması gerekir. Doğru bir şekilde kullanılan kelimeler sayesinde daha kaliteli bir iletişim kurmak mümkündür. Özellikle yazı dilinde kelimelerin ve dilin iyi ve doğru kullanmak hem sözlü iletişimi güçlendirir hem de yanlış anlaşılmaların önüne geçer. Dilimizde yazım şekli merak edilen kelimelerden biri de hafta sonu kelimesidir. Hafta sonu kelimesi ile merak edilen konular ayrı mı yoksa birleşik mi yazılır konusudur.

İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için birbirleri ile iletişim kurarak geçirirler ve bu iletişim kelimelerin doğru yazılımları ile gerçekleştirilmesi önemli bir konudur. Doğru yazılımı karıştırılan kelimelerden biri hafta içi kelimesidir. Hafta içi TDK kurallarına göre doğru yazılı ayrı yazılmasıdır. "Hafta içi ayrı mı yazılır?" sorusuna verilecek yanıt yazımının ayrı bir şekilde yazılması gerektiğidir. Ayrı yazılan birleşik kelimeler kurallarına göre iç, dış ve sıra kelimeleriyle oluşturulan birleşik kelimeler ve terimler ayrı yazılır. Hafta içi kelimesi de bu bağlamda değerlendirilen bir kelimedir.

Hafta içi yazımı örnekleri

Günlük yaşamda insanlar arasında olan iletişimde hafta içi kelimesi sıklıkla yanlış bir şekilde kullanılır. Hafta içi sözcüğünün cümle içinde kullanılması için anlamının da bilinmesi gerekir. Hafta içi birleşik kelimesi "iç, dış, sıra" kelimeleriyle oluşturulan bir kelime grubu olduğu için ayrı yazılmalıdır. "Hafta içi bitişik mi yazılır?" sorusu sorulduğu zaman ayrı yazılır cevabı verilmelidir. Yani "haftaiçi" yazımı yanlıştır. Hafta içi kelimesinin doğru bir şekilde yazılışına birkaç örnek cümle verilebilir. Hafta içi doğru yazılışı ile örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir: