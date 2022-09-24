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  4. Hafta sonu ne sınavı var? ÖSYM sınav takvimine göre 24-25 Eylül 2022 Cumartesi-Pazar günü hangi sınav var?

Hafta sonu ne sınavı var? ÖSYM sınav takvimine göre 24-25 Eylül 2022 Cumartesi-Pazar günü hangi sınav var?

24.09.2022 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hafta sonu ne sınavı var? sorusu bugün gündemde yer alan başlıklardan. ÖSYM sınavları hafta sonları uygulanmaya devam ediyor. Okul çevrelerinde oluşan trafik ve yoğunluk sonrası vatandaşlar arama motorlarında hangi sınavın olduğunu sorguluyor. Peki, Hafta sonu ne sınavı var? ÖSYM sınav takvimine göre 24-25 Eylül 2022 Cumartesi-Pazar günü hangi sınav var?

Hafta sonu ne sınavı var? ÖSYM sınav takvimine göre 24-25 Eylül 2022 Cumartesi-Pazar günü hangi sınav var?

KPSS 2022 oturumlarının iptali sonrası yeni sınav takvimi ile beraber geçtiğimiz günlerde uygulanmaya başladı. Okul önlerinde ve çevresinde oluşan kalabalık sonrası etraftaki vatandaşlar tarafından bugün ve yarın hangi sınavların uygulanacağı merak konusu oldu. Peki, Bugün ne sınavı var? KPSS sınavı bugün mü? ÖSYM ile sınav takvimi...

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HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

24 Eylül Cumartesi günü yani bugün 2022-KPSS Lisans Alan Bilgisi 1. oturumu (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) ve Alan Bilgisi 2. oturumu (Hukuk, İktisat, Maliye) oturumları gerçekleşecek.

25 Eylül Pazar günü yani yarın KPSS Alan Bilgisi 3. oturumu (İşletme, Muhasebe, İstatistik) sınavı uygulanacak.

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KPSS Alan Bilgisi Sınavı kaç dakika, kaç soru? 2022KPSS Alan Bilgisi Sınavı kaç dakika, kaç soru? 2022
Anahtar Kelimeler:
ÖSYM KPSS
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