Hafta sonu sınav var mı? 12-13 Ağustos'ta ne sınavı var? İşte ÖSYM sınav takvimi

Bu hafta sonu hangi sınavların olduğu hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM, MEB ve bazı kurumlar genellikle sınavlarını hafta gerçekleştiriyorlar. Bu hafta sonu ise sınav olup olmadığı merak edildi. Peki, Hafta sonu sınav var mı? 12-13 Ağustos'ta ne sınavı var? İşte tüm ayrıntılar...
HAFTA SONU SINAV VAR MI?
ÖSYM sınav takvimine göre bu hafta sonu sınav yok. En yakın sınav olan ALES/2 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023
ALES
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
2023-ALES/2 20.08.2023
YÖKDİL
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı
2023-YÖKDİL/2 27.08.2023
Sayıştay Eleme
Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı
2023-Sayıştay Eleme 03.09.2023
e-YDS
Elektronik Yabancı Dil Sınavı
(e-YDS 2023/10 İngilizce)
TUS
Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-TUS 2. Dönem 24.09.2023
STS Tıp
Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 24.09.2023
GYS
İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı
2023-GYS 08.10.2023
DUS
Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-DUS 2.Dönem 15.10.2023
STS Diş Hekimliği
Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Diş Hekimliği 2.Dönem 15.10.2023
EUS
Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı
2023-EUS 15.10.2023
STS Eczacılık
Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı
2023-STS Eczacılık 15.10.2023