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Hafta sonu sınav var mı? 12-13 Ağustos'ta ne sınavı var? İşte ÖSYM sınav takvimi

11.08.2023 17:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu hafta sonu sınav var mı, ne sınavı var gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanlığı ya da Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilecek olan sınavların tarihleri merak konusu oldu. Peki, Bu hafta sonu sınav var mı? 12-13 Ağustos'ta ne sınavı var? İşte ÖSYM sınav takvimi

Bu hafta sonu hangi sınavların olduğu hakkında araştırmalar hız kazandı. ÖSYM, MEB ve bazı kurumlar genellikle sınavlarını hafta gerçekleştiriyorlar. Bu hafta sonu ise sınav olup olmadığı merak edildi. Peki, Hafta sonu sınav var mı? 12-13 Ağustos'ta ne sınavı var? İşte tüm ayrıntılar...

HAFTA SONU SINAV VAR MI?

ÖSYM sınav takvimine göre bu hafta sonu sınav yok. En yakın sınav olan ALES/2 20 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.

YKS 4

ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2023
ALES

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

2023-ALES/2 20.08.2023

YÖKDİL

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı

2023-YÖKDİL/2 27.08.2023

Sayıştay Eleme

Sayıştay Başkanlığı Sayıştay Denetçi Yardımcısı Adaylığı Eleme Sınavı

2023-Sayıştay Eleme 03.09.2023

e-YDS

Elektronik Yabancı Dil Sınavı

(e-YDS 2023/10 İngilizce)

TUS

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2023-TUS 2. Dönem 24.09.2023

STS Tıp

Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2023-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem 24.09.2023

GYS

İl Özel İdareleri, Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birlikleri Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

2023-GYS 08.10.2023

DUS

Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2023-DUS 2.Dönem 15.10.2023

STS Diş Hekimliği

Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2023-STS Diş Hekimliği 2.Dönem 15.10.2023

EUS

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı

2023-EUS 15.10.2023

STS Eczacılık

Eczacılık Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı

2023-STS Eczacılık 15.10.2023

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