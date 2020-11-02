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Hafta sonu yarışı... 1 Kasım 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

02.11.2020 07:44 | Son Güncelleme:
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Hafta sonu yarışı... 1 Kasım 2020 Pazar reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

1 Kasım Pazar günü televizyonda yayınlanan programların ve dizilerin ne kadar reyting aldığını, diğer vatandaşlar tarafından da izleyip izlenmediğini merak ediyoruz. Peki 1 Kasım Pazar akşamı TV'de hangi programlar vardı ve nasıl yarıştılar?

1 Kasım Pazar akşamı TV'de birbirinden güzel programlar ve diziler kıyasıya reyting için yarıştı. Bilindiği üzere bir dizi/program diğer vatandaşlar tarafından da çok izlendiği takdirde ekranlarda kalma ömrü uzuyor. Bu sebepten vatandaşlar bir önceki gün izlediği dizi ya da programların ne kadar reyting aldığını öğrenmek istiyor. Dün akşam ekranlarda; Maria İle Mustafa, Arıza, Çok Güzel Hareketler Bunlar 2, Menajerimi Ara, MasterChef Türkiye, Öğretmen ve Tövbeler Olsun dizisi kıyasıya yarıştı. 1 Kasım 2020 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı araştıran vatandaşlar, önceki akşamın reytinglerinde en çok izlenen programın hangisi olduğunu öğrenmek istiyor. İşte dün akşam ki reyting sonuçları açıklamadan yayınlanan diziler ve programlar...

arıza dizisi

DÜN AKŞAM TV'DE NELER VARDI?

Koronavirüs salgınından dolayı evde vakit geçiren vatandaşlar TV programlarını izleyerek zaman geçirmeye çalışıyor. Peki Pazar günü hangi diziler ve programlar kıyasıya yarıştı?

Dün Show TV'de akşam kuşağında, izleyiciyi ekranlara kilitleyen A.Rıza dizisi yayınlandı.

ATV'de akşam kuşağında Maria İle Mustafa dizisi seyirciyle buluştu.

Kanal D'de akşam kuşağında ise, Kanal D Haber Bülteni Hafta Sonu'ndan sonra Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 eğlence programı yayınlandı.

Star Tv'nin akşam kuşağında Ana Haber Bülteni'nden sonra Menajerimi Ara dizisi izleyicisinin karşısına çıktı.

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında ise MasterChef Türkiye yarışması ekranlara geldi.

Fox TV'de ise Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu'nun ardından, Bizim İçin Şampiyon yerli filmi ekrana geldi. Daha sonra İlker Kaleli ve Ceren Moray'ın başrollerinde oynadığı sevilen dizi Öğretmen ekranlara geldi.

TRT1 ekranlarında ise akşam kuşağında Tövbeler Olsun dizisi izleyici ile buluştu.

öğretmen dizisi

1 KASIM 2020 PAZAR REYTİNG SONUÇLARI

TV ekranlarının iddialı dizileri dün akşam kıyasıya yarıştı. 1 Kasım reyting sonuçları belli oldu mu araştıran vatandaşlara, dün akşam yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları total rakamlara göre henüz açıklanmadığını belirtelim. 1 Kasım total reyting sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

Bir önceki pazar akşamı yanı 25 Ekim Pazar gecesi total reyting sıralamasına göre yarış sonucu şu şekildeydi;

TV 8 ekranlarında akşam kuşağında yayınlanan sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye en çok izlenen birinci program oldu.

Arıza dizisi ise reyting yarışında en çok izlenen ikinci program oldu.

Fox TV'de yayınlanan Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu programı üçüncü sıraya yerleşti.

Star Tv'nin akşam kuşağında yayınlanan Menajerimi Ara dizisi reyting yarışında dördüncü sıraya yerleşti.

Show TV Ana Haber Bülteni pazar günü yayınlanan programlarda reyting yarışında beşinci oldu.

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