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Haftada üç kez mantar yemek prostat kanseri riskini azaltıyor olabilir

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 06.09.2019 09:21 | Son Güncelleme

"Newsweek"in haberine göre, araştırmacılar, haftada en az 3 kez mantar yemenin, erkeklerde prostat kanseri görülme riskini düşürebileceğini tespit etti.

Haftada üç kez mantar yemek prostat kanseri riskini azaltıyor olabilir

Japonya'da yapılan bir araştırmada, yaşları 40 ila 79 olan 36 bin 499 erkek 13 yıl boyunca gözlemlendi. Katılımcılara, beslenme alışkanlıkları dahil yaşam tarzlarıyla ilgili sorular yöneltildi.

Çalışma, mantarı haftada en az üç kez tüketenlerin prostat kanserine yakalanma riskinin, haftada bir kez tüketenlerden yüzde 17 daha az olduğunu ortaya koydu.

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Bu oranın, mantarı haftada iki kez yiyenlerde ise yüzde 8 daha az olduğu tespit edildi. Aradaki bağlantının 50 ve üzeri yaşlardaki erkeklerde daha belirgin olduğu gözlendi.

Çalışma, "International Journal of Cancer" dergisinde yayımlandı. Araştırmacılar, mantar tüketimiyle prostat kanseri arasındaki bu ilişkinin, bazı mantar türlerinin antioksidan özelliğinden kaynaklanıyor olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

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