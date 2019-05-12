Mynet Trend

Haftanın en komik tweetleri burada!

zeynep.ok zeynep.ok
MİZAH  | 12.05.2019 10:01 | Son Güncelleme

Gündemler bitmiyor zaman geçmiyor mu? Gelin birlikte haftanın en çok güldüren tweetlerini okuyalım...

İstanbul seçiminin tekrarı, ramazan, oruç, ünlü isimlerin politik tweetleri, Met gala derken haftayı yedik...

Gündemin yoğunluğunda sosyal medyada neler oldu diye merak edenlere ve eğlenmek isteyenlere minik bir kolaylık...

İşte haftanın en çok konuşulan ve güldüren tweetleri:

Her ne yapıyorsanız bırakıp bunları okuyun

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
haftanın en keyifli tweetleri en komik tweetler

En Çok Okunan Trend Haberler

Yılın annesi Sinem Aydoğdu

Yılın annesi Sinem Aydoğdu

Melih Gökçek'ten 'Her şey çok güzel olacak' tweeti!

Melih Gökçek'ten 'Her şey çok güzel olacak' tweeti!

Meteoroloji son raporunu yayınladı! Bugünden itibaren...

Meteoroloji son raporunu yayınladı! Bugünden itibaren...

Güneydoğu'da fotokapana takıldı! Çukur başlı, iki metre...

Güneydoğu'da fotokapana takıldı! Çukur başlı, iki metre...

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dünyanın en saçma selfieleri... 'Neden çektiniz' dedirtiyorlar

Bu 'selfie'leri anlamak mümkün değil!

Seçim geldi geçti ama bu görüntüler hafızalara kazındı

Seçimin ardından hafızalara kazınan 7 fotoğraf

Kılıçdaroğlu'nun yanıtına kahkahalar atan Buket Aydın'a mesaj yağıyor

O kahkaha unutulmadı! 'Formunuzda mısın?'

Seçim sonuçlarını beklerken yazdıklarıyla güldürdüler

Seçim heyecanı mizahla birleşti! Çok güleceksiniz

Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya saatlerce yayın yaptı! Sosyal medya yıkıldı

11 saat yayın yaptılar! Sosyal medyada güldüren paylaşımlar

Çukur'un bu sahnesi sosyal medyayı salladı

Çukur'un bu sahnesi sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.