Haftanın en komik tweetleri burada!

İstanbul seçiminin tekrarı, ramazan, oruç, ünlü isimlerin politik tweetleri, Met gala derken haftayı yedik...

Gündemin yoğunluğunda sosyal medyada neler oldu diye merak edenlere ve eğlenmek isteyenlere minik bir kolaylık...

İşte haftanın en çok konuşulan ve güldüren tweetleri: