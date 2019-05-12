Haftanın en komik tweetleri burada!

İstanbul seçiminin tekrarı, ramazan, oruç, ünlü isimlerin politik tweetleri, Met gala derken haftayı yedik...
Gündemin yoğunluğunda sosyal medyada neler oldu diye merak edenlere ve eğlenmek isteyenlere minik bir kolaylık...
İşte haftanın en çok konuşulan ve güldüren tweetleri:
Ev basıp eski sevgilisini ve arkadaşlarını darp etmişti! İfadesi ortaya çıktı
Havaalanı çalışanına hakaretler yağdırmıştı! Karar verildi
Oruç tutanlar dikkat! Her yıl 200 bin kişi...
Sağlık Bakanlığı'ndan çok önemli uyarı
Burası Brezilya’nın ‘Yılan Adası’ değil Yüksekova
Tüneli görmek için akın ediyorlar
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