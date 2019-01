Haftanın vizyon filmleri

Uçan Halı ve Kayıp Elmas - Up and Away (Hodja fra Pjort)

Ole Lund Kirkegaard'ın 1975'te yazdığı çocuk kitabından uyarlanan animasyon ve aile türündeki filmin yönetiminde ve senaryosunda Karsten Kiilerich'in imzası bulunuyor. Danimarka yapımı filmin konusu, özetle şöyle: "Ailesiyle birlikte fakir bir köyde yaşayan Ahmet, baba mesleği olan terzilik yerine dünyayı dolaşan bir gezgin olmanın hayallerini kuran küçük bir çocuktur. Bir gün tesadüfen bulduğu uçan halı sayesinde hayalleri gerçek olur, en iyi arkadaşı olan keçisini de yanına alarak maceralara atılır. Bu maceralarda karşısına yepyeni arkadaşlar, asla hafife alınamayacak düşmanlar ve rüyasında bile göremeyeceği bir hazine çıkacaktır."