Haftanın vizyon filmleri

Bu hafta 7 yeni film izleyicilerle buluşuyor. 71. Locarno Film Festivalinde Uluslararası Film Eleştirmenleri Federasyonu Ödülü'ne layık görülen "Sibel" ve "New York in New York" haftanın öne çıkan yapımlarından. İyi seyirler!

Fen-fen Cheng'in yönettiği; Yuchang Peng ve Zifeng Zhang'ın başrolünü paylaştığı Çin yapımı "Git Be Abi", bir türlü anlaşamadığı abisinin hayatından çıkmasını dileyen ve bu isteği gerçekleşen genç kızın hikayesini beyaz perdeye yansıtıyor.

Git Be Abi (Go Brother!)

Karlar Kraliçesi 4: Sihirli Ayna (Snezhnaya koroleva Zazerkale / The Snow Queen 4)

New York in New York

Muammer Koçak ve Serdar Gözelekli'nin yönetmenliğini birlikte yaptığı New York in New York", bir kaza sonrası yolları kesişen üç kişinin hikayesini konu ediniyor. Çağın Türker'in senaryosunu kaleme aldığı filmde, Rafael Cemo Çetin, Mine Kılıç, Ahmet Yıldırım ve Ahmet Utlu rol aldı.