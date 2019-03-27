Hailey Baldwin hamile mi? Justin Bieber baba mı oluyor?

Henüz 25 yaşında bir dünya yıldızı olan Justin Bieber, bir süredir depresyon sorunuyla mücadele ediyor. Hailey Baldwin’le evliliği ve müzik kariyerindeki ilerlemeyle birlikte dışarıdan her şey dört dörtlük görünse de Kanadalı şarkıcı için işler pek de yolunda gitmiyor.

Instagram hesabından yaptığı açıklamada müziği çok sevdiğini dile getirse de dünyada hiçbir şeyin, müziğin bile ailesinden daha kıymetli olmadığının altını çizen Bieber, "Ailemin ve sağlığımın önüne hiçbir şey geçemez" dedi.

Bieber, Instagram’da, “Bir albüm istediğinizle ilgili pek çok mesaj alıyorum. Gençliğim boyunca turne yaptım ve 20’li yaşlarımın başında, son turnede muhtemelen siz de fark etmişsinizdir, mutsuzdum. Ben bunu hak etmiyorum, siz bunu hak etmiyorsunuz. Gelmek için para veriyorsunuz ve enerji dolu, eğlenceli bir konser bekliyorsunuz ve ben son turnede duygusal olarak size bunu veremedim” dedi.

Hayranları Bieber’dan yeni bir albüm projesi beklerken ailesini müziğin önünde tuttuğunu söyleyen Bieber, satır arasında baba olmak için hazırlandığını da ima etti.