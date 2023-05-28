Hailey Baldwin'ın keyfi yerinde! Sere serpe uzanıp...

Justin Bieber, Selena Gomez ile yaşadığı aşkı noktaladıktan sonra Hailey Baldwin'e gönlünü kaptırmıştı. Kısa sürede evlenen çift sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda geçici felç geçiren model o dönem "Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi" açıklamasında bulunmuştu.

Sağlığına dikkat eden model son olarak sosyal medyada kaslı karnını ve bacaklarını sergiledi.

Model, okyanusta keyif yaptığı sırada sosyal medyada bir dizi fotoğraf paylaştı. Islak bikinisiyle sere serpe poz veren Hailey Baldwin paylaşımına ise "Hayatımın en güzel yazını geçirmek üzereyim" yazdı.



