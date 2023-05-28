MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Hailey Baldwin'ın keyfi yerinde! Sere serpe uzanıp...

Hailey Baldwin'ın keyfi yerinde! Sere serpe uzanıp...

28.05.2023 09:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber ile evlenen ABD'li model Hailey Baldwin evliliğiyle sık sık gündeme geliyor. Ünlü model, son olarak ıslak bikinisiyle sere serpe uzanıp keyfinin yerinde olduğu mesajını verdi.

Hailey Baldwin'ın keyfi yerinde! Sere serpe uzanıp...

Justin Bieber, Selena Gomez ile yaşadığı aşkı noktaladıktan sonra Hailey Baldwin'e gönlünü kaptırmıştı. Kısa sürede evlenen çift sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz aylarda geçici felç geçiren model o dönem "Bu kesinlikle yaşadığım en korkunç anlardan biri olmasına rağmen, şimdi evdeyim ve durumum iyi" açıklamasında bulunmuştu.

Ekran Alıntısı

Sağlığına dikkat eden model son olarak sosyal medyada kaslı karnını ve bacaklarını sergiledi.

jk

Model, okyanusta keyif yaptığı sırada sosyal medyada bir dizi fotoğraf paylaştı. Islak bikinisiyle sere serpe poz veren Hailey Baldwin paylaşımına ise "Hayatımın en güzel yazını geçirmek üzereyim" yazdı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mührü elinde unuttu! "Hiçbir söylemeyeceğim"Mührü elinde unuttu! "Hiçbir söylemeyeceğim"
Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla büyülediTamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla büyüledi
Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım' Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'
Anahtar Kelimeler:
Hailey Baldwin hailey bieber Justin Bieber

En Çok Okunan Haberler

Süper Lig şampiyonuna Şampiyonlar Ligi müjdesi!

Süper Lig şampiyonuna Şampiyonlar Ligi müjdesi!

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

Pantolonun üzerine iç çamaşırı giydi, olay oldu! 'Çocuk bezi sandım'

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Masaj salonunda korkunç olay! 1 kişi hayatını kaybetti

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı!

Merve Dizdar, Cannes Film Festivali'nde 'en iyi kadın oyuncu' ödülünü aldı!

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Tamamen transparan giyip göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...

İran ve Afganistan arasında gerilim yükseldi! Savaşa ramak kala...

İlginizi Çekebilir

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Tatili kabusa döndü! Sahilde yürüyüş yaparken ceset buldu

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Doğduğundan beri gözleri görmüyor! “Kimse nedenini bilmiyor”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sevgilisiyle öpüşen eşini görünce sinirlerine hakim olamadı

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Sosyal medyadan isyan etti! “Uçak koridorlarına sığmıyorum”

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Crocs, Havaianas... En sevilen terlik markalarında %35'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.