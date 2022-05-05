Hailey Baldwin'in Met Gala partisindeki sütyenin fiyatı şoke etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin Met Gala partisine damga vurdu. Geçtiğimiz ay geçici felç geçiren ve apar topar hastaneye kaldırılan ünlü model kalbinin delik olduğunu ve ameliyat olduğunu anlatmıştı. Ünlü model Baldwin kötü günleri geride bıraktı.

Hailey Baldwin New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın after partisinde tüm dikkatleri üzerin çekti.

Hailey Baldwin kısa şortu ve ceketinin içine girdiği sütyeniyle olay oldu. Modelin tasarım sütyenin fiyatı tam tamına 37 390 TL idi.

