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Hailey Baldwin'in Met Gala partisindeki sütyenin fiyatı şoke etti

05.05.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 17,4 milyon dolar değerinde bağış toplayarak rekor kıran Met Gala'nın partisi de gündem oldu. Ünlülerin akın ettiği partide Hailey Baldwin kısacık şortu ve ışıltılı sütyeniyle dikkat çekti. Ünlü modelin sütyene ödediği para ise fiziğinin önüne geçti.

Hailey Baldwin'in Met Gala partisindeki sütyenin fiyatı şoke etti

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber'ın eşi Hailey Baldwin Met Gala partisine damga vurdu. Geçtiğimiz ay geçici felç geçiren ve apar topar hastaneye kaldırılan ünlü model kalbinin delik olduğunu ve ameliyat olduğunu anlatmıştı. Ünlü model Baldwin kötü günleri geride bıraktı.

Hailey Baldwin New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin Kostüm Enstitüsü’ne yardım amacıyla düzenlenen ve moda dünyasının en prestijli gecesi olarak bilinen Met Gala'nın after partisinde tüm dikkatleri üzerin çekti.

Ekran Alıntısı

Hailey Baldwin kısa şortu ve ceketinin içine girdiği sütyeniyle olay oldu. Modelin tasarım sütyenin fiyatı tam tamına 37 390 TL idi.

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Hailey Baldwin
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