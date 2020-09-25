Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, Galatasaray maçına damga vurdu!

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme 3. turunda Galatasaray, Hajduk Sprit'i 2-0 yenerek Avrupa'da yokuna devam etti. Karşılaşma öncesinde Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, güzelliğiyle adeta büyüledi.Güzel spiker, maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le de röportaj yaptı. Fatih Terim bu röportajda: "Hajduk, tarihi olan bir kulüp. Bu takım hakkında çok şey biliyorum. Önemli isimler yetiştirdi. Zor bir maç oynayacağız. Bizim için çok önemli bir gece. Turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.
Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, Galatasaray'ın evi Türk Telekom Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne hayran kaldığı söyledi. Surjak, canlı yayında; "Bu stat gerçekten etkileyici" diye konuştu.
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