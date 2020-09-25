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Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, Galatasaray maçına damga vurdu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.09.2020 17:25 | Son Güncelleme

Türk Telekom Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne gelen Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme 3. turunda Hajduk Sprit'i 2-0 yenerek tur atladığı maça güzelliğiyle damga vurdu.

Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, Galatasaray maçına damga vurdu!

UEFA Avrupa Ligi Ön Eleme 3. turunda Galatasaray, Hajduk Sprit'i 2-0 yenerek Avrupa'da yokuna devam etti. Karşılaşma öncesinde Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, güzelliğiyle adeta büyüledi.Güzel spiker, maç öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'le de röportaj yaptı. Fatih Terim bu röportajda: "Hajduk, tarihi olan bir kulüp. Bu takım hakkında çok şey biliyorum. Önemli isimler yetiştirdi. Zor bir maç oynayacağız. Bizim için çok önemli bir gece. Turu geçmek istiyoruz" diye konuştu.

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TÜRK TELEKOM'A HAYRAN KALDI

Hajduk TV spikeri Mirte Surjak, Galatasaray'ın evi Türk Telekom Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ne hayran kaldığı söyledi. Surjak, canlı yayında; "Bu stat gerçekten etkileyici" diye konuştu.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
sen dua ett pandemiden dolayı boş bide dolu haldeyken görücektin ozaman daha çok etklileyci olurdu:D
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