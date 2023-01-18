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Haji Wright konusunda resmi açıklama Antalyaspor cephesinden geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...

18.01.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fraport TAV Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, transferin gözde ismi olan ABD'li Haji Wright'a 3 ülkeden 7 takımın çok büyük ilgisi olduğunu söyledi. Fenerbahçe ve Galatasaray ile görüştüklerini itiraf eden Emrah Çelik, Fenerbahçe ile daha çok yol aldıklarını söyledi.

Haji Wright konusunda resmi açıklama Antalyaspor cephesinden geldi! Fenerbahçe ve Galatasaray...
Haji Wright

Haji Wright

ABD Amerika Birleşik Devletleri
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
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Ligde oynadığı son 5 maçta 3 yenilgi ve 2 beraberlik elde eden Antalyaspor, son olarak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında sahasında Kayserispor'a yenilerek kupadan elendi. Kırmızı-beyazlılar, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla ara vermeden başlayacak.
Antalyaspor Asbaşkanı Emrah Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Çelik, Süper Lig ve yurt dışından birçok takımın gündeminde olan ABD'li forvet Haji Wright ile ilgili önemli detaylar verdi. Antalyaspor'un kış dönemi transfer sezonunun en hareketli takımlarından biri olma özelliğini bu sezon da sürdüreceğini söyleyen Çelik, “Kış transfer dönemlerinde kulüp olarak aldığımız ve sattığımız oyuncularla adımızdan daha çok söz ettirdiğimiz bir gerçek. Taraftarımız şunu iyi bilsin ki beklenen performansın üzerine çıkan da isteneni veremeyen oyuncular da bizim transferimiz. Yani, hatasıyla başarısıyla hepsinin sorumluluğunu alıyoruz. Takımımızın daha başarılı sonuçlar alması için bu dönemde de ince eleyip sık dokuyoruz ve kulübümüzün menfaatlerini gözetiyoruz" dedi.

"FERNANDO MARTINS'İN 1,5 MİLYON EURO ÇIKIŞ MADDESİ VAR"

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Haji Wright, Bünyamin Balcı ve Fernando gibi ara transferde adı sık geçen oyuncularla ilgili görüşlerini açıklayan Emrah Çelik, “Bünyamin ile ilgili yurt içinden resmi teklif almadık. Sonuçta adını A Milli Takımımıza kadar yazdırmış bir isim. Elbette talipleri olacaktır. Yurt dışından durumunu soran takımlar var. Değerini bulursa, kendisi de isterse transferi gerçekleşebilir. Fernando Martins için de her dönem talip var. Bence ligin en iyi 1-2 orta saha oyuncusundan biri. Şu anda talibi yok. Varsa bizimle masaya oturmalı. Sezon sonunda 1,5 milyon Euro çıkış maddesi var. Peşin veren alır. Kendisinin de ikna olması lazım" diye konuştu.

"WRIGHT'A 3 ÜLKEDEN 7 TAKIMIN İLGİSİ VAR"

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Adı transferde en çok geçen isim olan Haji Wright için de konuşan Çelik, şunları söyledi:

“Geçen hafta içinde başkanımız Aziz Çetin ve asbaşkanımız Aytaç Altay ile birlikte İstanbul'da bazı görüşmeler gerçekleştirdik. Galatasaray ile görüştük ama bir aşama kaydedemedik. Fenerbahçe ile de bir temas oldu. Biz düşüncemizi, onlar da şartlarını söylediler. Bu hafta içinde her iki kulüp de kupa maçına odaklandı. Hafta sonuna doğru veya önümüzdeki hafta olumlu ya da olumsuz net bir şey söyleyebiliriz. Yurt dışından da 3 ülkeden 7 takımın çok büyük ilgisi var. Şunun da bilinmesi lazım; bizim transfer yapmamız Haji'nin gitmesine bağlı değil. Güçlü bir yönetimimiz var. Transfer engelimiz yok. Haji gitsin veya gitmesin gereken takviyeleri yapıp yolumuza devam edeceğiz."


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