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Hajrovic: Fenerbahçe'yi 4-1 yenmeyi beklemiyorduk

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 21.09.2018 09:49 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın eski futbolcusu İzet Hajrovic, attığı iki golle Fenerbahçe maçının yıldızı oldu.

Hajrovic: Fenerbahçe'yi 4-1 yenmeyi beklemiyorduk

Teknik direktör Roberto Mancini’nin isteği sonucunda 3.5 milyon euro bonservisle transfer edilen oyuncu, Cimbom’da 12 maçta forma giydi. Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray’ın Chelsea ile yaptığı maçlarda da forma giyen Hajrovic, sarı-kırmızılı forma ile tek golünü Türkiye Kupası’nda Tokatspor’a attı.

Dinamo’ya bedelsiz gitti

Galatasaray’dan Alman ekibi Werder Bremen’in yolunu tutan Izet Hajrovic, yeşil-beyazlılarda tutunamadı. Bir ara İspanyol ekibi Eibar’a da kiralanan oyuncunun Werder’deki kontratı dokuz ay önce sona erdirilirken, Dinamo Zagreb’e bonservis bedelsiz transfer oldu.

4 senede 50 maç oynadı

Sarı-kırmızılı ekipten ayrıldıktan sonra sürekli geriye giden futbolcu, Dinamo’ya transfer olduğunda bonservis değeri sadece 1 milyon euro olarak gösteriliyordu. Yine Galatasaray’dan ayrılıp Dinamo Zagreb’e gidene kadar Hajrovic 4 senede sadece 50 maçta (Werder: 41, Eibar:9) forma giyebildi.

‘Fener’in yıldızları var ama biz…’

İzet Hajrovic geçtiğimiz günlerde Hırvat basınına verdiği röportajda, UEFA Avrupa Ligi’ndeki ilk maçlarından galibiyetle ayrılacak güçte olduklarını savunarak “"Fenerbahçe'yi 4-1 yenmeyi biz de beklemiyorduk. Fenerbahçe’nin kadrosunda dünya çapında yıldızlar var. Ancak biz de Dünya Kupası’nda final oynayan Hırvatistan’ın en iyi takımıyız” ifadelerini kullanmıştı. (MİLLİYET)

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Anahtar Kelimeler:
hajrovic Fenerbahçe Galatasaray dinamo zagreb UEFA Avrupa Ligi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
tabi beklemezsiniz fenev dünya markası bi takım :))))maçtan önce böyle diyodunuz bu sazanlarda havaya girdi helal olsun size valla
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