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Hak eder nasıl yazılır? Hak eder ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
14.01.2025 19:22
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Türkçemizde bazı sözcükler ayrı olarak kullanılırken bazıları ise bitişik yazılarak kullanılır. Kelimelerin hangisinin bitişik, hangisinin ayrı yazılması hususunda doğru bilgilere erişim sağlamak son derece önemlidir. Hak eder sözcüğü ile alakalı da birçok yazım hatasına denk gelinmektedir. Bu kelimenin doğru yazımını öğrenebilmek için Türk Dil Kurumuna ait olan sözlük sitesi ziyaret edilmektedir. Peki, hak eder nasıl yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Hak eder nasıl yazılır? Hak eder ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Hak eder sözcüğü “hak etmek” kelimesinin farklı bir kullanım şekli olarak karşımıza çıkmaktadır. Hak etmek ile aynı manayı taşıyan bu sözcük yazıya aktarılırken çoğunlukla imla hatası yapılarak yazılmaktadır. Bu noktada Türk Dil Kurumu tarafından hazırlanıp internet ortamında kelime sorgulama imkânı tanıyan TDK sözlükleri devreye girmektedir. Dijital ortamda hizmet veren bu site üzerinden hak eder yazımı konusunda en güncel bilgilere erişim sağlanabilir.

Hak eder nasıl yazılır?

Hak eder kelimesi üçüncü tekil kişiler için kullanılan bir sözcüktür. “O hak eder.” Cümlesindeki örnekte olduğu gibi bu sözcük üçüncü tekil kişiyi temsil etmektedir. Dilbilgisi kurallarına göre bazı kelimeler her zaman ayrı olarak yazılırken kimisi ise bitişik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum insanların kafasının karışmasına sebep olabilmektedir.

Kelimelerin ayrı mı yoksa bitişik mi yazılması gerektiğini konusunu iyi kavrayabilmek için Türk Dil Kurumuna ait olan güncel Türkçe sözlük kılavuzu ziyaret edilir. Bu sözlük sitesi bünyesinde imla kurallarına ait her türlü bilgi bulunmaktadır. Ayrıca sözcüklerin hangi anlama geldiğini de öğrenmek mümkündür.

Hak eder kelimesi yaygın olarak bitişik yazılan bir sözcük olduğundan doğru yazımının ne olduğunu öğrenmek gerekir. Bu noktada hak eder TDK’ye göre her zaman ayrı yazılması gereken bir kelimedir.

Hak eder ayrı mı yazılır bitişik mi yazılır?

Hak eder sözcüğü çoğunlukla hak kazanıldığında veya bir başarı karşısında ödül alındığında kullanılan bir sözcüktür. Bu kelime birçok kullanıcı tarafından genellikle “hakeder” şeklinde bitişik yazılır. Fakat dijital ortamda internet kullanıcılarına çevrim içi olarak hizmet sunan TDK sözlükleri sayfasına bakıldığında bu kelimenin her daim “hak eder” şeklinde ayrı kullanılması gerektiği bilgisine ulaşıyoruz.

“Hak” ve “etmek” fiilinin birleşmesiyle ortaya çıkan bu sözcüğün bitişik olarak kullanılması, yazım kuralları yönünden yanlıştır. Buna göre hak eder doğru yazılışı şu şekildedir:

  • Hak eder (doğru kullanım)
  • Hakeder (yanlış kullanım)
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