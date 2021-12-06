Hak-İş Genel Başkan Yardımcısı Değirmenci'den asgari ücret değerlendirmesi:

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, asgari ücret konusunda işvereni zora sokmayacak ama işçinin geçinebileceği bir rakamın hükümet tarafından verilmesini talep ettiklerini söyledi.

Hak-İş Genel Sekreterliği, Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanlığı ve Kardemir Karabükspor başkanlığı yapan Metin Türker'i anma töreni için Karabük'te bulunan Değirmenci, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hak-İş olarak asgari ücret komisyonunda herkesin üyesi oranında temsil edilmesini istediklerini aktardı.

Türkiye'de 7 milyon kişiyi ilgilendiren asgari ücret artışını konuştuklarını belirten Değirmenci, "Bu, Türkiye'nin en büyük toplu sözleşmesi." dedi.

Değirmenci, asgari ücret konusunda işçi, işveren ve hükümet taraflarıyla ortaklaşa bir çözüm yolu aranması gerektiğini, aksi halde sonuca ulaşılamayacağını ifade etti.

Kovid-19 salgını sürecinde iki yıldır ekonominin çarkını emekçilerin döndürdüğünü anlatan Değirmenci, kapanma dönemlerinde hizmet sektörünün durduğunu, metal işçilerinin çalıştığını dile getirdi.

Değirmenci, "Bu asgari ücret olmaktan çıkmalı, geçim ücreti olmalı. Ekonominin alt tabana yayılması yönünde, hayat pahalılığının çalışanlar ve üretenler adına düzeltilmesi yönünde bir adım atılmadıkça asgari ücretin ne kadar olacağını hiç umursamıyorum." diye konuştu.

Vergi ve sigorta primi konusunda hükümetin adım atmasını beklediklerini vurgulayan Değirmenci, şunları kaydetti:

"İşvereni zora sokmayacak ama işçinin cebine ciddi şekilde geçinebileceği bir rakamın hükümet tarafından, devlet tarafından verilmesini bekliyoruz, talep ediyoruz. Bu konuda Türk-İş ile de görüşmelerimiz var. İnşallah hepimizin umduğu, işverenin zor duruma düşmediği, kaosa sürüklenmediği, işsizliği artıracak bir sonucu olmaması dileğiyle görüşlerimizi her platformda dile getiriyoruz."

