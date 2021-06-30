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  4. HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Şanlıurfa'daki üyelerle buluştu:

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, Şanlıurfa'daki üyelerle buluştu:

30.06.2021 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Biz emekçi kardeşlerimizle de işveren temsilcileriyle de samimi bir şekilde diyalog kuruyoruz"

HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, emekçilerle ve işveren temsilcileriyle samimi diyaloglar kurduklarını bildirdi.

Aynı zamanda Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Vekilliği görevini yürüten Öz, bir otelde düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Şanlıurfa 2 Nolu Şube Başkanlığı 2. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, yürüttükleri sendikal faaliyetler hakkında bilgiler verdi.

Kendileri için sendikacılığın işçiyle işveren arasında arabuluculuk yapmak olduğunu ifade eden Öz, şunları kaydetti:

"İşçinin hak ve hukukunu korumak amacıyla masanın bir tarafında olmaktır. Bize düşen, koşullar ne olursa olsun sadece dürüst ve samimi olmaktır. Bizim amacımız mücadelemizi iyi niyetle sürdürmektir. Biz emekçi kardeşlerimizle de işveren temsilcileriyle de samimi bir şekilde diyalog kuruyoruz. Üyelerimizin beklentilerini, işverenlerin imkanlarını, yapabildiklerimizi, yapamadıklarımızı masaya yatırıyoruz. Tarafların memnuniyetiyle sonuçlanan işler yapıyoruz."

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın video konferansla katılımcılara seslendiği genel kurula Haliliye Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya, Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Rakıp Yıldırım, Birecik Belediye Başkan Yardımcısı Reşat Uzun, Hizmet-İş Sendikası şube başkanları ve diğer ilgililer katıldı.

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