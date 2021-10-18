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Hak-İş Genel Başkanı Arslan'dan belediyelerde sendikal mücadeleye devam mesajı:

18.10.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İşten çıkan arkadaşlarımız adına açtığımız davalar var, davaları kazandığımız halde işe iade mekanizmalarını işletmiyorlar ve arkadaşlarımız hukuk davalarını kazanmalarına rağmen ne yazık ki işe dönemiyorlar. Başka bir hukuksuzluk da sendika değişikliğini kabul etmeyen arkadaşlarımız sürgünlere gönderiliyor" - "İfade etmekte zorlandığım uygulamaları yapanlar yüz binlerce insanı mağdur ettiler. İş barışını da ülkemizdeki dayanışma ruhunu da ne yazık ki ciddi şekilde yaralamış oldular ama biz bunun peşini bırakmayacağız. Mücadeleye devam inşallah"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, 31 Mart 2019'daki yerel seçimlerin ardından CHP'li ve HDP'li belediyelerde konfederasyonlarına ve sendikalarına karşı büyük bir operasyon başlatıldığını, yüz binlerce insanın mağdur edildiğini söyledi.

Antalya'da geçen hafta düzenlenen Hizmet-İş Sendikası Genişletilmiş İl Başkanları Kurulu Toplantısı'na katılan Arslan, AA muhabirine, yerel seçim sonrası yeni göreve gelen CHP'li ve HDP'li belediye başkanlarının sendika üyelerine ciddi sıkıntılar yaşattığını ifade etti.

Hak-İş'e bağlı sendikalara üye olanların ya sendikadan istifa etmeye zorlandığını ya da işten çıkarıldığını anlatan Arslan, şunları kaydetti:

"Son Ankara'daki yaşadıklarımızla yaklaşık 60 bin üyemiz sendikalarımızdan istifa ettirildi. Sendikamıza üye olan yaklaşık 12 bin 500 arkadaşımız da işten çıkarıldı. Tehditler maalesef hala devam ediyor. İşten çıkan arkadaşlarımız adına açtığımız davalar var, davaları kazandığımız halde işe iade mekanizmalarını işletmiyorlar ve arkadaşlarımız hukuk davalarını kazanmalarına rağmen ne yazık ki işe dönemiyorlar. Başka bir hukuksuzluk da sendika değişikliğini kabul etmeyen arkadaşlarımız sürgünlere gönderiliyor."

- "Sendika değiştirmeyenler ya işten çıkarılıyor ya da sürgün ediliyor"

Antalya Büyükşehir Belediyesinde de ciddi sıkıntılar yaşandığını dile getiren Arslan, büyükşehir belediye binası önünde 700 günden fazla süren grev yaptıklarını, Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bir gün bile işçilerin yanına gelmediğini belirtti.

Buradaki işçilerin 3 yıldır toplu sözleşmelerinin yapılamadığını aktaran Arslan, çalışanların mağdur edildiğini söyledi.

Sendikadan istifa etmek istemeyenlere de çeşitli mobingler uygulandığını öne süren Arslan, "Sendikal mücadeleyi onuruyla yapan arkadaşlarımız, mesela Antalya'da Gazipaşa ilçesinde çalışıyorsa Kaş'a gönderiliyor, iki ilçenin arasındaki mesafe 450 kilometre. Dolayısıyla sendikalardan koparmak için her türlü baskıyı, mobingi, tehdidi, işten çıkarmayı kullanıyorlar. Kamuoyuna söyledikleriyle yaptıkları ne yazık ki birbiriyle çelişiyor." diye konuştu.

- "Yüz binlerce insanı mağdur ettiler"

Arslan, Bolu, İstanbul Büyükşehir ve Ankara Büyükşehir belediyelerinde de buna benzer operasyonlarla mücadele ettiklerini aktardı.

Zorla sendikadan koparılan ve kendilerine üye oldukları için işten atılarak mağdur edilen üye sayısının 70 binden fazla olduğunu vurgulayan Arslan, "İfade etmekte zorlandığım uygulamaları yapanlar yüz binlerce insanı mağdur ettiler. İş barışını da ülkemizdeki dayanışma ruhunu da ne yazık ki ciddi şekilde yaralamış oldular ama biz bunun peşini bırakmayacağız. Mücadeleye devam inşallah." ifadelerini kullandı.

Silopi'de davaları kazanan işçilerin işe alınmadığını, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde davaların büyük bir bölümünün devam ettiğini ve uzlaşmayla 250'nin üzerinde işçinin işe başlatıldığını kaydeden Arslan, Bolu'da da işten çıkan çıkarılanların uzlaşmayla geri döndüğünü bildirdi.

Bazılarının ise sonuç alamayacaklarını düşündükleri için dava açmadıklarını söyleyen Arslan, bu kişilerin daha da mağdur olduğunu ifade etti.

- "Sendikal mücadele ahlaki temeller üzerine olmalı"

Her türlü zorluğa rağmen hiçbir arkadaşlarının işten atılmasına izin vermeyeceklerini, işten çıkarılanlar için de hukuk davasını sürdüreceklerini vurgulayan Arslan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sendikal mücadelede işverenlerle iş birliği yaparak işverenlerin arkasına sığınarak sendikalarımıza saldıranları da asla affetmeyeceğiz, bize yapılanları unutmayacağız. Sendikal mücadeleyi ahlaki temeller üzerine yapmamız gerekiyor. Ahlaki temellerde bizi bağlayan ilkelerimiz var. Çatışmayla, kavgayla değil, bir mücadeleyi yaparken demokratik süreçleri işleterek hukuki haklarımızı kullanarak yapıyoruz. Bizim mücadelemiz farklı bir mücadele. Bunu anlamayanlar, bu konuda bizi ne yazık ki yeterince tanımayanlar başka yöntemleri deniyorlar. Ankara'da olduğu gibi biz buna karşı da mücadelemizi sürdüreceğiz."

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