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HAK-İŞ'in Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller sahiplerini bulacak

12.09.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl 1124 fotoğrafla başvurulan yarışmada, ödüller 14 Eylül'de düzenlenecek törenle verilecek

HAK-İŞ'in bu yıl 3'üncüsünü düzenlediği "emek" temalı fotoğrafları yarışmasında ödüller 14 Eylül'de sahiplerini bulacak.

HAK-İŞ'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyonun Kültür Sanat Komitesi tarafından emeğin ve emekçinin görünürlüğünün artırılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen yarışmaya bu yıl 1124 fotoğraf için başvuruldu.

Yapılan titiz değerlendirmelerin ardından yarışmada dereceye giren fotoğraflar belirlenirken, ödüller 14 Eylül'de gerçekleştirilecek törenle sahiplerine verilecek.

Ödül töreninin ardından, "HAK-İŞ Emek Fotoğrafları Sergisi"nin açılışı yapılacak.

- "Kültür-sanat faaliyetleri sendikal mücadeleyi güçlendirecek bir alan"

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanında emekçilerin sorunlarını sanatın etkili gücüyle gündeme taşıyan projelere imza attıklarını belirterek şunları kaydetti:

"HAK-İŞ'in bu özgün ve örnek projelerinden biri de Emek Fotoğrafları Yarışmamız. Konfederasyon olarak, bu toprakların müktesebatını, tarihimizi, kültürümüzü, medeniyetimizi, değerlerimizi içine alan bir sendikal mücadeleyi ete kemiğe büründürmenin çabası içerisindeyiz. Kültür-sanat faaliyetlerini sendikal mücadeleyi güçlendirecek ve daha da ileriye taşıyacak bir alan olarak görüyor, sendikal mücadelemizi kültür ve sanat faaliyetleriyle güçlendirmek için çalışıyoruz. HAK-İŞ Emek Fotoğrafları yarışmamız vesilesiyle, 'emek' temasını sanatsal bir bakış açısıyla çalışmalarının merkezine alan; kadrajını alın teri ile bu bereketleri toprakları yoğuran emekçilere çeviren, emeği sanata dönüştüren amatör-profesyonel bütün fotoğraf sanatçılarımıza, desteklerinden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve yarışmamızın hayata geçirilmesindeki çabalarından dolayı Kültür Sanat Komitemize içtenlikle teşekkür ediyoruz."

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HAK-İŞ fotoğraf yarışması

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