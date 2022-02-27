Hak-İş'ten miracın gerçekleştiği Mescid-i Aksa'ya sahip çıkma vurgusu:

Hak-İş Konfederasyonu, Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya, mağdur ve mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edeceğini ifade etti.

Konfederasyondan Miraç Kandili dolayısıyla yapılan açıklamada, Hazreti Muhammed'in miracı gerçekleştirdiği, üç dinin kutsal mekanlarının bulunduğu Kudüs ve Mescid-i Aksa'nın İsrail işgali altında olduğu anımsatıldı.

Kudüs'ün aynı zamanda Müslümanların ilk kıblesi olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ve İsrail arasında diplomatik ilişkilerin normalleşme süreci başlamış bulunmaktadır. Filistin halkı, İsrail'in yarım asırdan uzun bir süredir acımasızca gerçekleştirdiği baskı, şiddet ve yıldırma politikalarına maruz kalmaktadır. İnsanlığın kanayan yarası olan Filistin'deki işgal ve zulüm düzeni hala yoğun bir şekilde devam etmektedir. Hak-İş olarak, inancımız yeni dönemde İsrail'in Filistin halkına uygulamış olduğu, aşırı saldırgan tutum ve sivil halkı hedef alan orantısız saldırıları devam ederse, Türkiye her zaman olduğu gibi Filistin halkının yanında yer almayı sürdürecektir. Türkiye dün olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisidir' ifadeleri çerçevesinde Filistin halkının, ümmetin ve insanlığın beklentilerini dikkate alarak aynı hassasiyetle, aynı kararlılıkla hareket edecektir."

-"İki devletli çözümün hayata geçirilmesini önemsiyoruz"

Açıklamada, normalleşme sürecinin Filistin halkının tamamının çıkar, beklenti ve haklarını savunmaya ve ileri götürmeye muktedir adımlar olacağı inancına yer verilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrail Devleti'ni, Gazze'deki, karadan ve denizden devam eden ablukayı bir an evvel kaldırma, işgal ettikleri topraklardan geri çekilme, hukuksuz işgal nedeniyle topraklarını kaybeden, yurtlarından ayrılan Filistin halkının evlerine dönmesi için gerekli tedbirleri alma ve bu açıdan BM tarafından alınan 194. sayılı karara uyma zorunluluğu konularında ihtar ediyoruz. Türkiye açısından, Filistin davasının çözümüne yönelik yapıcı adımların atılması, bölgesel barış ve istikrarın sağlanması önemlidir. Bu anlamda iki devletli çözümün hayata geçirilmesini önemsiyoruz. Türkiye'nin bölgede güven ve istikrar ortamı oluşması yönündeki bu takdire şayan çabalarını destekliyoruz. Hak-İş olarak, başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti kuruluncaya kadar her platformdan sesimizi duyurmaya devam edeceğimizi, mağdur ve mazlum Filistin halkının daima yanında olacağımızı, Filistin halkının kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğimizin altını çizeriz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilk kıblemiz olan Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsüne sahip çıkmaya, mağdur ve mazlum Filistin halkının yanında yer almaya devam edeceğiz. Filistin'in Birleşmiş Milletler kararına dayanan uluslararası statüsüne, Filistin halkının haklarına yönelik ihlallere karşı durmayı sürdüreceğiz."

Hak-İş, herkesin Miraç Kandili'ni tebrik ederek, miracın kardeşlik, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesine, dünyada adalet, huzur ve barışın teminine vesile olmasını diledi.

