SPOR

Hakan Arslan'dan 30 maç sonra zorunlu mola

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 02.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

Süper Lig'de bu sezon geride kalan 30 maçta forma şansı bulan Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Medipol Başakşehir maçında sarı kart cezası nedeniyle yer alamayacak.

Hakan Arslan'dan 30 maç sonra zorunlu mola

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon üst üste 30 maçta forma giyen Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, kart cezası nedeniyle Medipol Başakşehir maçında oynayamayacak. Kırmızı-beyazlı ekibin ligde geçen hafta deplasmanda golsüz berabere kaldığı Çaykur Rizespor maçının 19. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen Hakan, Sivasspor'un yarın evinde Medipol Başakşehir ile yapacağı maçta forma giyemeyecek.

Demir Grup Sivasspor'da uzun süredir forma giyen 30 yaşındaki Hakan, birlikte görev yaptığı tüm teknik direktörlerin ardından Hakan Keleş'in de vazgeçilmezi olmayı başardı. Hakan, bu sezon geride kalan tüm maçlarda görev aldı. Hakan Arslan, Sivasspor'daki kariyerinde 19'u ligde, 9'u kupada olmak üzere 28 gole imza attı.

"ARKADAŞLARIMI YALNIZ BIRAK İSTEMEZDİM"

Hakan Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu sezon oyun olarak istikrarlı bir grafik yakaladığını söyledi.

Forma şansı bulduğu tüm maçlarda elinden geldiği kadar her şeyini sahaya yansıtmaya çalıştığını belirten Hakan, "Bizim için büyük önem arz eden Çaykur Rizespor maçında hiç sakınmadan, cezalı olup olmamam gibi bir düşünceye kapılmadım. Rizespor maçı da bizim açımızdan çok önemli ve kritik bir maçtı. Çünkü her ne kadar puan olarak alttan uzak gözüksek de aslında tam ortadaydık. Bu maçın sıkıntılı geçmesi halinde, alt tarafların puan alması halinde sıkıntı yaşayabilirdik." diye konuştu.

RİZESPOR MAÇINA KESKİN PUAN ALMA HEDEFİYLE ÇIKTIKLARINI VURGULAYAN HAKAN ARSLAN ŞUNLARI KAYBETTİ:

"Maçtan önce takımdaki herkesin sahaya her şeyini yansıtması gerektiğini konuşmuştuk. Ben de aynı şekilde mücadelemi yansıttım ve kart görerek cezalı duruma düştüm. Önümüzde önemli bir Medipol Başakşehir maçı var, bu maçta takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Sahaya çıkacak bütün arkadaşlarımızın ellerinden gelen tüm fedakarlığı yapacağından eminim. Bunun için kart cezalısı olmamın takımımız açısından sıkıntılı olmayacağını düşünüyorum. Başakşehir maçından iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Demir Grup Sivasspor Medipol Başakşehir Spor Toto Süper Lig Hakan Arslan

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