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Hakan Arslan: Kovid'den yeni çıktım, çok zordu

SİVASSPOR HABERLERİ  | 07.12.2020 21:49 | Son Güncelleme

Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Hakan Arslan: Kovid'den yeni çıktım, çok zordu

Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Sivasspor'da golü atan Hakan Arslan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs hastalığını geçirmenin etkilerinden bahseden Arslan, "Çok zor bir süreçten geçiyoruz, ben yeni Kovid'den çıktım, 2 antrenman yaptım, bugün 3. günüm. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Özledim futbolu. 3 maç kaçırdım 2 haftada. Maçta çok bağırdım, sesim kısıldı. Takımımız tam kadro olduğunda iyi olacak, eminiz. Sürekli bunları dillendiriyormuşuz gibi oluyor ama inanın çok zor bir süreç. 2 gün önce Kovid'den çıktım, nasıl olduğunu ben biliyorum. Semptomlu yaşıyoruz bu hastalığı, bahsettikleri gibi grip değil bu hastalık. Biz sporcu olarak böyle zorlanıyorsak, vatandaşlarımız daha çok sıkıntı yaşar." dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Maccabi Tel Aviv maçı için konuşan başarılı futbolcu, "Burada kazanmak istiyorduk ama 1 puan da kötünün iyisidir. Trabzon zor bir deplasman. Hafta içinde zor bir Avrupa maçımız var, bizi desteklesinler, dualarını esirgemesinler. Biz İsrail'e gideceğiz, Tel Aviv'de galip geleceğiz, kimsenin kuşkusu olmasın. Dua etsinler." ifadelerini kullandı.

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