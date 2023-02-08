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  4. Hakan Balta'nın eşi Derya Balta deprem yardımı diye gönderilenleri görünce isyan etti!

Hakan Balta'nın eşi Derya Balta deprem yardımı diye gönderilenleri görünce isyan etti!

08.02.2023 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'ta gerçekleşen iki büyük deprem, 10 ilde birden şiddetli şekilde hissedildi. Büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası yardımlar toplanırken kolilere yardımcı olan Hakan Balta'nın eşi Derya Balta gördükleri karşısında şoke oldu.

6 Şubat'ta 04.17'de Kahramanmaraş Pazarcık’ta 7.7 büyüklüğünde deprem oldu. Bölgede aynı gün saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde ikinci bir büyük deprem daha oldu. Kahramanmaraş ve Hatay başta olmak üzere Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya'da büyük yıkıma sebep olan deprem sonrası bölgede olanlar için yardım çalışmaları da başladı.

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Futbolcu Hakan Balta'nın eşi Derya Balta da yardım kolilerini yapmak için harekete geçti. Gelen kolileri düzenleyerek bölgeye gitmesi için ihtiyaçları çıkaran Balta bir kutudan çıkanlarla şoke oldu.

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Derya Balta o anları paylaşarak "Kalan sizin yakınınız olsa şunu giymek ister misiniz? Kar diyoruz yazlıkları ayırmışsınız, terlik var burada parmak arası terlik. Yapmayın Allah aşkına. Zoruma gidiyor, haşema yollayan var..." diyerek isyan etti.

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