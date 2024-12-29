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Hakan Çalhanoğlu attı, Inter farka koştu! Artık liderler...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
29.12.2024 09:31
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İtalya Serie A’nın 18. haftasında Inter deplasmanda Cagliari’yi 3-0 mağlup ederken, milli oyuncu Hakan Çalhanoğlu, takımının son golünü kaydetti.

Hakan Çalhanoğlu attı, Inter farka koştu! Artık liderler...
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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İtalya Serie A’nın 18. haftasında Cagliari ile Inter Sardegna Arena’da karşı karşıyla geldi. İlk yarı golsüz sona ererken, 53. dakikada Alessandro Bastoni, 71. dakikada Lautaro Martnez ve 78. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu golleriyle Inter sahadan 3-0 galip ayrıldı.

LİDERLİĞE YÜKSELDİLER

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Puanını 40’a çıkaran Inter, maç fazlasıyla aynı puanda bulunan Atalanta’yı averajla geçerek liderliğe yükseldi. Cagliari ise 14 puanla 18. sırada kaldı.

Inter haftaya deplasmanda Venezia ile karşılaşacak, Cagliari ise Monza’ya konuk olacak.

Anahtar Kelimeler:
Internazionale Hakan Çalhanoğlu
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