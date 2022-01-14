İtalya, Hakan Çalhanoğlu'nu konuşuyor! Türkler o paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu

Sezon başında Milan'dan ayrılarak ezeli rakip Inter'in yolunu tutan Hakan Çalhanoğlu, İtalya ekibiyle adeta kendini buldu. Milli futbolcumuz aralık ayında gösterdiği performansla yine göğsümüzü kabarttı.

4 GOL VE 2 ASİSTLİK PERFORMANS GÖSTERDİ

Geçtiğimiz gün Juventus'u 2-1 yenen Inter'le ilk kupasını kazanan Hakan Çalhanoğlu performansıyla mest etmeye devam ediyor. Milli futbolcumuz aralık ayında gösterdiği 4 gol ve 2 asistlik performansıyla ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

SOSYAL MEDYADA BEĞENİ YAĞDI

Inter'in ayın oyuncusu seçtiği A Milli Takım'ın da yıldızı Hakan Çalhanoğlu için kulüp sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Kısa sürede büyük beğeni alan videoya, Türk taraftarlardan da yorum yağdı.



