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Hakan Çalhanoğlu bombası patlıyor!

08.06.2021 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sarı kırmızılı kulüpte 1 numaralı transfer adayı Hakan Çalhanoğlu olmuş durumda. Başkan adaylarının listesinde bulunan Hakan Çalhanoğlu, yaptığı açıklamada, “Ben her şeye açığım. İyi bir teklif gelirse neden olmasın” diye konuştu. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray'daki başkanlık seçimlerini de yakından takip ediyor. İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu bombası patlıyor!

Galatasaray'da Hakan Çalhanoğlu defteri yeniden açıldı. Başkan adaylarından Metin Öztürk ve İbrahim Özdemir'in seçilmesi durumunda transferini gerçekleştirebileceklerini duyurdukları Hakan Çalhanoğlu, iyi bir teklif alması halinde transferin olabileceği mesajını iletti. Milan ile sözleşmesi sona eren A Milli takım oyuncusu Çalhanoğlu'nun "Ben her şeye açığım. 'Olmaz' diye bir şey yok. İyi bir teklif alırsam neden olmasın" diye mesaj yolladığı öğrenildi.

KONGRE SONUCUNU BEKLİYOR

Milan'dan ayrılmaya hazırlanan Hakan, taraftarı olduğu Galatasaray takımının ilgisine olumlu dönüş yapmış oldu. Hakan'a Katar'ın zengin kulübü Duhail'den de teklif geldiği Juventus kulübünün de teklif yapmaya hazırlandığı ve 27 yaşındaki futbolcunun, Avrupa şampiyonasını beklediği ifade edildi. EURO 2020'nin bitmesiyle Hakan kariyerine nerede ve hangi takımda kararını vermesi beklenirken sarı-kırmızılı kulüpteki başkanlık seçimlerini de yakından takip ediyor.

ÖZTÜRK VE ÖZDEMİR'İN VAATLERİ ARASINDA

Başkan adaylarından Metin Öztürk, 'çilek' transferi sorulması üzerine, "Düşündüğümüz bir on numara var. Hocamız isterse kampa yetiştireceğiz. Türkiye'yi ayağa kaldıracak bir transfer olacak" dedi.

Başkan adayı İbrahim Özdemir ise, "Hakan Çalhanoğlu, gerçek bir Galatasaraylıdır. Başkan olursam şayet, onu kesinlikle imkanlarımız ölçüsünde kadromuza katmaya çalışacağım" ifadesini kullanmıştı.


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Galatasaray Futbol Kulübü Hakan Çalhanoğlu
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