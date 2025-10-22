SPOR

Hakan Çalhanoğlu da boş geçmedi! Inter Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ın gol oldu yağdı

Inter, Şampiyonlar Ligi üçüncü haftasında deplasmanda Union Saint-Gilloise’yi 4-0’lık skorla mağlup ederek grupta 3’te 3 yaptı. Hakan Çalhanoğlu’nun da penaltıdan gol attığı karşılaşmada İtalyan ekibi, PSG’nin ardından averajla ikinci sıraya yerleşti. Galatasaray’ın rakiplerinden olan Belçika temsilcisi ise 3 puanda kaldı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Belçika ekibi Union Saint-Gilloise, sahasında İtalyan devi Inter’i ağırladı. Lotto Park’ta oynanan mücadelede üstün bir performans sergileyen Inter, rakibini 4-0 mağlup ederek grup aşamasında 3’te 3 yaptı. Bu sonuçla İtalyan temsilcisi, averaj farkıyla PSG’nin ardından ikinci sırada yer aldı.

HAKAN G.SARAY'IN RAKİBİNİ BOŞ GEÇMEDİ

Hakan Çalhanoğlu da boş geçmedi! Inter Şampiyonlar Ligi nde Galatasaray ın gol oldu yağdı 1

Aynı zaman da G.Saray'ın da Devler Ligi'ndeki rakibi olan Union Saint-Gilloise'a karşı golleri 41. dakikada Denzel Dumfries, 45+1’de Lautaro Martínez, 53. dakikada penaltıdan Hakan Çalhanoğlu ve 76. dakikada genç oyuncu Francesco Pio Esposito kaydetti.

INTER DURDURULAMIYOR

Hakan Çalhanoğlu da boş geçmedi! Inter Şampiyonlar Ligi nde Galatasaray ın gol oldu yağdı 2

Belçika deplasmanından farklı bir galibiyetle dönen Inter, Şampiyonlar Ligi’nde yoluna kayıpsız devam etti. Galatasaray’ın grubunda yer alan Union Saint-Gilloise ise 3 puanda kaldı.

