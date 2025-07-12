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Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a çok yakın! Inter ile anlaşma sağlandı...

Victor Osimhen transferi için yoğun bir çaba sarf eden Galatasaray'da hareketli saatler yaşanıyor. Sarı-kırmızılıların yıldız futbolcu Hakan Çalhanoğlu için Inter ile tüm şartlarda anlaşma sağladığı öğrenildi. İddialara göre transferin açıklanması an meselesi. Ancak iki yönetici, transfere sıcak bakmıyor.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a çok yakın! Inter ile anlaşma sağlandı...
Devrim Karadağ
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Galatasaray'da son dakika transfer haberleri geliyor... Victor Osimhen için günlerdir Napoli ile masada olan sarı-kırmızılılarda sürpriz sayılabilecek yeni bir gelişme yaşandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU İÇİN INTER'LE ANLAŞMA SAĞLANDI

Galatasaray'ın milli yıldız Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için İtalya Serie A devi Inter ile tüm detaylarda anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp, uzun süredir gündeminde yer alan Çalhanoğlu'nu kadrosuna katmak için büyük ölçüde son aşamaya geldi.

TRANSFER AN MESELESİ

Transferin bu hafta içinde kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray a çok yakın! Inter ile anlaşma sağlandı... 1

İKİ YÖNETİCİDEN İTİRAZ VAR

Ekol Sports'un haberine göre ancak transferin resmi olarak açıklanmamasının ardında yönetim içindeki fikir ayrılıkları yatıyor.

Galatasaray Yönetim Kurulu’ndaki iki ismin, Hakan Çalhanoğlu transferine sıcak bakmadığı öğrenildi. Bu çekincelerin hem futbolcunun maliyeti hem de geçmiş açıklamalarıyla ilgili olduğu iddia ediliyor. Buna rağmen Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve teknik direktör Okan Buruk’un transferi tamamlamaya kararlı olduğu ifade ediliyor. Hakan Çalhanoğlu’nun kısa süre içinde İstanbul’a gelerek sağlık kontrolünden geçmesi ve ardından imza atması bekleniyor.

Hakan Çalhanoğlu Galatasaray a çok yakın! Inter ile anlaşma sağlandı... 2

GALATASARAY ORTA SAHASINI GÜÇLENDİRİYOR

Şampiyonlar Ligi hedefiyle yola çıkan Galatasaray, Lucas Torreira ve Kerem Demirbay’ın yanına tecrübeli bir oyun kurucu ekleyerek orta sahadaki pas kalitesini artırmak istiyor. Hakan Çalhanoğlu transferi, bu hedef doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor.

Kaynak: Ekol tv

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Hakan Çalhanoğlu galatasaray inter
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