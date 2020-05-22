Hakan Çalhanoğlu Galatasaray'a transfer olacak mı?

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan'ın başına geçmeye hazırlanan Ralf Rangnick, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak istediği iddia edildi. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre; Ralf Rangnick'in Milan'a imza atması durumunda 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu mutlaka kadroda tutmak istediği öğrenildi. Hakan Çalhanoğlu'nun da Milan'da kalmak istediği belirtilirken; yaşının genç olması nedeniyle Türkiye'ye dönmeye sıcak bakmadığı belirtildi.
Haberde, İtalyan ekibinin Alman teknik direktörle koronavirüs yüzünden dolayı henüz imza atamadığı ve milli futbolcuyla da sürekli temas halinde olduğu belirtildi. Bilindiği üzere, Alman teknik adam Leipzig'i çalıştırdığı dönemde Hakan Çalhanoğlu'nu uzun süre kadrosuna katmak istemiş, ancak transfer gerçekleşmemişti.
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