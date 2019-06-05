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Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray iddiaları yalan, Milan'da kalacağım

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.06.2019 18:18 | Son Güncelleme

Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını ve Galatasaray söylentilerinin doğru olmadığını açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray iddiaları yalan, Milan'da kalacağım

TRT Spor'a konuşan Hakan Çalhanoğlu, Milan'da kalacağını ve Galatasaray söylentilerinin doğru olmadığını ifade etti.

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Hakan Çalhanoğlu Galatasaray milan

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