Hakan Çalhanoğlu için ezeli rakip Inter devreye girdi!

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için Avrupa'nın devleri sıraya girdi.

Calciomercato'nun haberine göre, Inter, ezeli rakibi Milan'ın 10 numarasını gözüne kestirdi.

Inter, Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki oyuncunun Milan ile anlaşamaması halinde harekete geçecek.

Bu sezon Milan formasıyla 8 karşılaşmaya çıkan Çalhanoğlu, 4 gol attı, 3 asist yaptı.

