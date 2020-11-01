SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Hakan Çalhanoğlu için ezeli rakip Inter devreye girdi!

Hakan Çalhanoğlu için ezeli rakip Inter devreye girdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 01.11.2020 19:01 | Son Güncelleme

Milan ile sözleşmesi bu sezon sonu sona erecek Hakan Çalhanoğlu'na Manchester United'ın ardından Inter de talip oldu! Yıldız futbolcunun ismi Galatasaray ile de anılıyor.

Hakan Çalhanoğlu için ezeli rakip Inter devreye girdi!

Milan ile sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu için Avrupa'nın devleri sıraya girdi.

Calciomercato'nun haberine göre, Inter, ezeli rakibi Milan'ın 10 numarasını gözüne kestirdi.

Inter, Manchester United'ın da kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki oyuncunun Milan ile anlaşamaması halinde harekete geçecek.

Bu sezon Milan formasıyla 8 karşılaşmaya çıkan Çalhanoğlu, 4 gol attı, 3 asist yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
Fatih Terim'e sinirlenen Diagne oyundan çıkarken bakın ne yaptı...Fatih Terim'e sinirlenen Diagne oyundan çıkarken bakın ne yaptı...
Trabzonspor, Yeni Malatyaspor'u rahat geçtiTrabzonspor, Yeni Malatyaspor'u rahat geçti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
Cansız bedenlerini çıkarınca gözyaşlarına boğuldu
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
Göztepe acı haberi duyurdu
Göztepe acı haberi duyurdu
Manchester City transferi bitirdi
Manchester City transferi bitirdi
Trabzonspor'da yeni hoca sürprizi
Trabzonspor'da yeni hoca sürprizi
Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor
Abdullah Avcı Süper Lig'e dönüyor
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
G.Saray, 10 kişi ile Erzurumspor'u devirdi
G.Saray, 10 kişi ile Erzurumspor'u devirdi
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
Galatasaray'da şok! 3 ayrılık birden!
Galatasaray'da şok! 3 ayrılık birden!
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Galatasaray'da gece yarısı Muslera kararı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan Çalhanoğlu için ezeli rakip Inter devreye girdi!
Çalhanoğlu'na sürpriz talip! Galatasaray derken...
Gomis'ten İzmir'deki depreme destek!
Gomis'ten flaş paylaşım!
Onyekuru, Galatasaray'a geri dönüyor!
Onyekuru geri dönüyor! Yılın transferi...
Oyundan alınan Diagne, Fatih Terim'e tepki gösterdi!
Fatih Terim'e sinirlenen Diagne oyundan çıkarken bakın ne yaptı...
Galatasaray, Sivasspor maçı hazırlıklarına hemen başladı
G.Saray Sivasspor maçına odaklandı
Fatih Terim: Yine ben haksızım
Fatih Terim: Yine ben haksızım!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.