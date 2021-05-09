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Hakan Çalhanoğlu için Liverpool iddiası

09.05.2021 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan ile sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Hakan Çalhanoğlu, Avrupa devlerinin gündemine gelmeye devam ediyor. Son olarak Hakan'ın Liverpool'a transfer olacağı iddia edildi. Transferin gerçekleşmesi halinde 27 yaşındaki futbolcu, bir başka milli yıldızımız Ozan Kabak ile takım arkadaşı olabilir.

Hakan Çalhanoğlu için Liverpool iddiası

Avrupa kulüplerinin gözde isimlerinden biri haline gelen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu için transfer iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Son olarak Arsenal ile adı anılan 27 yaşındaki futbolcunun şimdi de Liverpool'a gideceği konuşuluyor.

Kırmızılar'a yakınlığı ile bilinen Echo, Liverpool'un önümüzdeki sezon kadrosuna katacağı oyuncular arasında Hakan Çalhanoğlu'nu da gösterdi. Haberde Milan ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan milli yıldızın İngiliz devi için iyi bir seçenek olacağı vurgulandı. Transferin gerçekleşmesi halinde Hakan Çalhanoğlu ile Ozan Kabak, takım arkadaşı olabilir.

39 MAÇTA 20 GOLE KATKI

Bu sezon Milan ile Seire A, İtalya Kupası ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 39 maça çıkan başarılı orta saha oyuncusu takımına 9 gol 11 asistlik katkı sağladı. Hakan ile Liverpool'un yanı sıra, Arsenal, Chelsea, Manchester United, Juventus, Inter ve PSG de ilgileniyor.


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Anahtar Kelimeler:
Liverpool
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