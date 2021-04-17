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Hakan Çalhanoğlu için PSG devrede

17.04.2021 12:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalyan basını, Milan ile sözleşme uzatma konusunda sorunlar yaşayan Hakan Çalhanoğlu için Paris Saint-Germain’in devreye girdiğini yazdı.

Hakan Çalhanoğlu için PSG devrede

İtalya Serie A ekiplerinden Milan'da forma giyen ve haziran ayında sözleşmesi bitecek olan milli yıldız Hakan Çalhanoğlu’nun ismi dev kulüplerle anılmaya devam ediyor.

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Milan ile sözleşme yenileme konusunda görüşmelerini sürdüren Çalhanoğlu’nun, kulübün teklif ettiği sözleşme ile menajerinin istediği arasında 1 milyon Euro civarında bir fark olduğu öğrenildi. İtalyan basını, Manchester United, Juventus ve Inter gibi dev kulüplerin peşinde olduğu Çalhanoğlu ile şimdi de Paris Saint-Germain’in temasta olduğunu yazdı.

30 Haziran tarihinde Milan ile mukavelesi bitecek olan 27 yaşındaki oyuncu, bu sezon çıktığı 35 maçta 7 gol, 11 de asist kaydetti.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: REUTERS


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Anahtar Kelimeler:
İtalya Milan
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