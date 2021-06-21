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Hakan Çalhanoğlu Inter ile anlaşmaya vardı

21.06.2021 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtalya Ligi takımlarından Inter, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'yla anlaşma sağladı. İşte detaylar...

Hakan Çalhanoğlu Inter ile anlaşmaya vardı

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden AC Milan forması giyen ve sözleşmesi sona eren milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun transferde bilinmezliği sona eriyor.

Sky Sport'ta yer alan habere göre; İtalya Ligi'nde son şampiyon Inter'in, ezeli rakibi Milan'la sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan Hakan Çalhanoğlu'yla anlaşma sağladı.

Transfer döneminin başından beri bilindiği üzere Katar'dan Al Duhail, İngiltere'den Arsenal-Manchester United ve İtalya'dan Juventus, 27 yaşındaki orta saha oyuncusuyla ilgilenen kulüpler arasında yer alıyordu. Milli futbolcu, sağlık kontrollerinin ardından Inter ile 2024 yılına kadar sürecek olan bir sözleşmeye imza atacak.

Bu sezon Milan'la 43 maça çıkan milli futbolcu 9 gol ve 12 asist kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Milan Hakan Çalhanoğlu
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