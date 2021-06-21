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Hakan Çalhanoğlu: Inter ile anlaştım!

21.06.2021 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milan ile sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu, ezeli rakip Inter ile anlaştığını açıkladı.

Hakan Çalhanoğlu: Inter ile anlaştım!

2017 yazından beri İtalya Serie A ekibi Milan'ın başarısı için ter döken milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Kulübüyle sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 27 yaşındaki başarılı isim, Milan'ın ezeli rakibi Inter ile anlaşmaya vardı.

TRT SPOR Muhabiri İbrahim Kırkayak'a konuşan Çalhanoğlu, "Inter ile anlaştım. Milano'ya gidiyorum. Salı günü imzayı atıyorum." dedi.

Hakan Çalhanoğlu'nun yarın Inter için sağlık kontrolünden geçeceğini bildiren TRT SPOR Roma muhabiri Dündar Keşaplı, sözleşmenin 3+1 yıllık olduğunu ifade etti.


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Anahtar Kelimeler:
transfer Hakan Çalhanoğlu
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