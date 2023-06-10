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HAKAN ÇALHANOĞLU kimdir, babası nereli? Inter kaptanı Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında, evli mi? UCL FİNAL 2023'te Türk kaptan!

10.06.2023 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hakan Çalhanoğlu, Şampiyonlar Ligi final maçıyla birlikte gündem oldu. Inter'de kaptanlık yapan milli futbolcu, İlkay Gündoğan'lı Manchester City'e karşı Avrupa'nın en büyüğü olmak için mücadele veriyor. Yıldız futbolcunun hayatı da merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, HAKAN ÇALHANOĞLU kimdir, babası nereli? Inter kaptanı Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında, evli mi? UCL FİNAL 2023'te Türk kaptan!

HAKAN ÇALHANOĞLU kimdir, babası nereli? Inter kaptanı Hakan Çalhanoğlu kaç yaşında, evli mi? UCL FİNAL 2023'te Türk kaptan!

Hakan Çalhanoğlu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Şampiyonlar Lifi final maçının İstanbul Atatürk Stadı'nda oynanmasıyla birlikte, Inter'in Türk kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun hayatı da merak edildi. Evli ve bir kızı bulunan milli futbolcu, aslen Bayburtlu'dur. İşte Şampiyonlar Ligi finalisti İnter'in Türk kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile ilgili detaylar...

HAKAN ÇALHANOĞLU KİMDİR, BABASI NERELİ?

Hakan Çalhanoğlu, 8 Şubat 1994 tarihinde Almanya'nın Mannheim şehrinde dünyaya geldi. Hakan Çalhanoğlu, baba tarafından aslen Bayburtlu'dur. Mannheim doğumlu Çalhanoğlu, ilk olarak Waldhof Mannheim altyapısına başladı. 2009 yılında Karlsruher'in altyapısına transfer olup U-17 takımında oynamaya başladı. Sonraki sezon U-19'da da oynamaya başladı. 5 Şubat 2012'de ise Karlsruhe kariyerinin ilk resmi maçına çıktı.

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14 Ağustos 2012'de Bundesliga ekibi Hamburg'a transfer oldu ancak sezonu Karlsruhe'de kiralık olarak bitirmesine karar verildi. Karlsruhe, 2. Bundesliga'ya yükselirken, Çalhanoğlu da yılın en iyi 3. Liga futbolcusu seçildi. 14 Ağustos 2012'de Hamburg ile sözleşme imzalayan Hakan Çalhanoğlu, 9 numarayı aldı.

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Hakan Çalhanoğlu, 4 Temmuz 2014 tarihinde, Bayer Leverkusen ile 5 yıllık sözleşme imzaladı. Bayer Leverkusen formasıyla ilk golünü UEFA Şampiyonlar Ligi play off mücadelesinde Kopenhag karşısında kaydetti. Bild gazetesine göre Bundesliga tarihinin en iyi 10 frikik atan oyuncusundan biri olarak gösterildi. Trabzonspor, 16 yaşındayken kendileriyle sözleşme imzalayıp daha sonra Hamburg’a transfer olan Hakan Çalhanoğlu’nu FIFA’ya şikayet etmiş, FIFA’nın 2016 yılında verdiği kararı, CAS 3 Şubat 2017 günü onamış ve Çalhanoğlu 4 ay men cezası almıştı.

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Hakan Çalhanoğlu, 2 Temmuz 2017 tarihinde Milan ile 4 yıllık sözleşme imzaladı. Hakan Çalhanoğlu, 21 Haziran 2021'de basına yaptığı açıklamada son İtalya şampiyonu Inter'e transfer olduğunu açıkladı. 22 Haziran'da 3 yıllık sözleşme imzaladı.

HAKAN ÇALHANOĞLU KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

8 Şubat 1994 doğumlu olan Hakan Çalhanoğlu şu an 29 yaşındadır. Eşinin adı Sinem'dir. Sinem ve Hakan Çalhanoğlu çiftinin Liyaadında bir kızı bulunmaktadır.

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HAKAN ÇALHANOĞLU HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Türkiye Milli Takımı

Karlsruher

Hamburg

Bayer Leverkusen

Milan

Inter

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